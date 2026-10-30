Pablo Guede se pronuncia tras enfrentamiento con Hernán Barcos: "No pasa nada"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero argentino Hernán Barcos y el director técnico Pablo Guede se pronunciaron sobre el incidente que ambos protagonizaron tras la victoria de Sporting Cristal ante Alianza Lima. El cruce entre el atacante y el entrenador blanquiazul se produjo durante el desarrollo del compromiso deportivo y continuó una vez finalizado el encuentro, en el trayecto hacia la zona de camerinos del estadio Alberto Gallardo.

Declaraciones de Hernán Barcos y reacciones en la zona mixta

Al término del cotejo disputado en el recinto del Rímac, los medios de comunicación abordaron a Hernán Barcos en las instalaciones de la explanada para recabar su versión sobre el cruce con el estratega. En una primera instancia, el delantero manifestó su negativa a brindar un pronunciamiento extenso a los periodistas presentes en el lugar.

"No voy a hablar con la prensa. No me deja hablar con la prensa. Por favor, gracias", detalló Hernán Barcos al ser consultado sobre el episodio.

Ante la insistencia de los reporteros por conocer la naturaleza de la discrepancia, el jugador de Alianza Lima ofreció una breve réplica con la que buscó matizar la tensión generada al cierre del compromiso.

"Es parte de", respondió el delantero ante las reiteradas consultas sobre la discusión con el director técnico.

Asimismo, otros integrantes del plantel profesional y futbolistas del equipo rival fueron consultados sobre los hechos registrados en el área técnica y los pasillos. El defensor de Sporting Cristal, Miguel Araujo, señaló a la prensa que no presenció directamente el intercambio entre ambos involucrados y evitó emitir comentarios respecto a la controversia.

🚨Así se retiró Hernán Barcos del estadio Alberto Gallardo tras triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima y su altercado con Pablo Guede. @PanamericanaTV https://t.co/8suPLymgUd — TELEDEPORTES (@teledeportes_tv) October 30, 2026

La postura de Pablo Guede en conferencia de prensa tras la derrota

Por su parte, el director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, acudió a la rueda de prensa oficial para evaluar el rendimiento de su equipo y dar su postura sobre el roce sostenido con el delantero argentino. El entrenador calificó el hecho como una reacción propia de la intensidad y las emociones del juego.

"Nada, eso es cosa de fútbol. Calentura del partido que terminas perdiendo en el último minuto. No pasa nada", apuntó Pablo Guede en conferencia de prensa.

La salida de PABLO GUEDE del estadio Alberto Gallardo, tras la pelea con Hernán Barcos en la zona de vestuarios. 👀 https://t.co/ipJBteACVZ — Fútbol en América (@FAamericatv) October 29, 2026

El estratega continuó con su análisis técnico sobre el desarrollo del encuentro y lamentó el resultado adverso sufrido en el tramo final del partido frente al conjunto celeste.

"En la última jugada del partido por un error nuestro terminamos perdiendo. Fue un buen espectáculo, pero duele perder en el último minuto por el trabajo de los chicos", concluyó el entrenador blanquiazul.

En ese sentido, Hernán Barcos y el comando técnico de Alianza Lima dieron por superado el altercado registrado en el estadio Alberto Gallardo, enfocando la atención en los próximos compromisos del torneo local tras las breves declaraciones vertidas al término del encuentro frente a Sporting Cristal.