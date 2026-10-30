Migraciones y PNP inspeccionan 222 hoteles en 17 regiones para detectar irregularidades migratorias

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter), mediante sus entidades adscritas, ejecutó un megaoperativo de fiscalización en 222 hoteles de 17 regiones del país, como parte de la estrategia del Comando Unificado contra el crimen organizado.

La intervención buscó identificar posibles irregularidades migratorias y supervisar que los establecimientos de hospedaje cumplan con las disposiciones vigentes.

Las acciones se realizaron de manera simultánea y contaron con la participación de equipos de las 17 jefaturas zonales de la Superintendencia Nacional de Migraciones, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Durante las inspecciones, los trabajadores de Migraciones verificaron la identidad y los documentos de los ciudadanos extranjeros alojados en los establecimientos , además de revisar su situación migratoria en territorio peruano.

También comprobaron si los hoteles cumplían con registrar adecuadamente a sus huéspedes, una obligación que permite fortalecer los mecanismos de control.

PNP, Migraciones y Sucamec realizan megaoperativo

Autoridades anuncian continuidad de los operativos

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, destacó que las intervenciones se desarrollan en distintas zonas del país para reforzar el cumplimiento de las normas y mantener el orden interno.

"Seguimos trabajando en costa, sierra y selva, por la seguridad nacional y el orden interno. Hoy estamos en los establecimientos de hospedaje de 17 regiones, haciendo cumplir la normativa migratoria", expresó el funcionario.

Por su parte, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Víctor Meza Farfán, resaltó la coordinación entre las instituciones del sector Interior para fortalecer las labores de fiscalización y detectar a ciudadanos extranjeros que habrían ingresado irregularmente al país.

"Por disposición de nuestra presidenta de la República y del ministro del Interior, continuaremos realizando estos operativos de manera permanente", remarcó. Además, explicó que, en el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana, las intervenciones se intensifican para reforzar los controles y alcanzar mayores resultados.

PNP, Migraciones y Sucamec realizan megaoperativo

Sucamec refuerza acciones contra el crimen organizado

La participación de Sucamec también forma parte de la estrategia conjunta para prevenir actividades ilícitas. Su superintendente nacional, Eswin Manay, señaló que la entidad contribuye a retirar de circulación municiones, armas y explosivos que estén en poder de personas no autorizadas o de empresas de seguridad privada que incumplan la normativa.

Aunque el operativo estuvo centrado en la fiscalización de hoteles y el control migratorio, la intervención conjunta busca fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones frente a posibles situaciones irregulares.

El megaoperativo en 17 regiones representa una acción coordinada para supervisar el cumplimiento de las normas migratorias y las obligaciones de los establecimientos de hospedaje. Las autoridades indicaron que continuarán con estas intervenciones, con el propósito de reforzar la seguridad nacional y prevenir actividades ilícitas en el país.