29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 29 de agosto, el ministro de Salud, Luis Dyer viajó a Tacna para supervisar el Hospital Regional Hipólito Unanue de la región y accionar medidas para mejorar las condiciones que permitan restablecer la obra que esta paralizada hace aproximadamente 10 años.

Ministro de Salud, Luis Dyer viajó a Tacna

Cumpliendo el encargo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) viajó a Tacna para supervisar las instalaciones del Hospital Regional Hipólito Unanue, con el objetivo de verificar las condiciones en las que se encuentra el establecimiento y conocer las principales necesidades que enfrenta.

Durante su recorrido, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) inspeccionó diferentes áreas del nosocomio, entre ellas archivo, telemedicina, hemodiálisis, ecografía, rayos X, mamografía, farmacia y neonatología.

En ese sentido, la visita permitió evaluar tanto el estado de la infraestructura como el funcionamiento de los servicios y las condiciones del equipamiento médico. Entre los principales problemas señalados se encuentran el deterioro de la infraestructura, el hacinamiento y diversas observaciones técnicas relacionadas con la nueva obra y los equipos biomédicos.

Supervisan hospital paralizado desde hace una década

Como parte del pedido realizado por la mandataria durante su visita a Tacna, el ministro de Salud llegó hasta la obra del nuevo Hospital Hipólito Unanue, proyecto que permanece paralizado desde hace aproximadamente 10 años.

Durante la inspección, Luis Dyer verificó las condiciones actuales de la infraestructura y constató que el proyecto presenta un avance aproximado del 40%.

¡Supervisamos y escuchamos las necesidades del Hospital Regional de Tacna! 🇵🇪#NotaInformativa | Cumpliendo el encargo de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, el ministro de Salud, Luis Dyer, supervisó el Hospital Regional Hipólito Unanue de Tacna, donde verificó las... pic.twitter.com/KkgYQ9DxyV — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 29, 2026

¿Qué dijo la presidenta Keiko Fujimori durante su visita a Tacna?

Desde Tacna, la dirigente del país, Keiko Fujimori anunció el pasado 29 de agosto mejoras para el Hospital Regional Hipólito Unanue y aseguró que su Gobierno impulsará acciones para hacer realidad la atención de las necesidades del establecimiento médico.

Durante su mensaje, expresó que se había comunicado con el ministro de Salud, Luis Dyer para que este sábado 29 de agosto viajara a Tacna y vea las necesidades que requiere el hospital en favor de sus ciudadanos.

"Le he pedido al ministro de Salud que visite mañana el Hospital Regional Hipólito Unanue, con el fin de conocer de primera mano la realidad de este hospital y encontrar soluciones conjuntas. ¡Basta de excusas! ¡Vamos a hacer realidad este hospital!", afirmó la mandataria"

Finalmente, la presencia de Luis Dyer en Tacna ayudó a que se pueda identificar la situación del Hospital Regional Hipólito Unanue, debido a las limitaciones que enfrenta actualmente el establecimiento y a la demora en la culminación de la nueva infraestructura.