Accidente en Pasamayito: cisterna choca contra bus y deja triple colisión en Comas

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la avenida Revolución, en la vía Pasamayito, distrito de Comas, luego de que un camión cisterna que transportaba petróleo impactara contra una cúster de la empresa ETSSACOCSA y un taxi a las 4:00 p.m. La violenta colisión en cadena dejó como saldo al menos dos personas heridas, movilizando a los equipos de emergencia y a los agentes de la Policía Nacional para rescatar a las víctimas y despejar la vía.

Peligro constante en Pasamayito y reclamo de los vecinos por falta de señalización

La recurrencia de siniestros viales en este tramo ha provocado la indignación de los residentes del sector, quienes denuncian que la vía representa una amenaza constante para peatones y conductores. Tras el choque del camión cisterna, los pobladores alzaron su voz de protesta para exigir a las autoridades la instalación inmediata de semáforos, rompemuelles y una señalización adecuada que obligue a los vehículos pesados a reducir la velocidad.

Los vecinos señalan que el exceso de velocidad y la inclinación de la pista en la avenida Revolución convierten a la zona en un punto crítico para las colisiones múltiples. Ante la inacción de las entidades responsables, los habitantes advierten que las tragedias continuarán ocurriendo si no se implementan medidas de fiscalización estrictas para el transporte informal y de carga pesada que transita a diario por el lugar.

Falla mecánica y falta de infraestructura en el punto de impacto

El accidente se desencadenó en el cruce de la avenida Revolución con la calle Santa Rosa, sector que funciona como paradero final para los buses de transporte público. En dicha intersección, el camión cisterna conducido por César Quispe Mamani (38) colisionó violentamente contra la cúster que realizaba una maniobra de viraje.

De acuerdo con el testimonio de los residentes de la zona, una presunta falla mecánica habría ocasionado que el vehículo pesado perdiera los frenos mientras descendía por la vía. La gravedad del impacto reavivó los reclamos de los vecinos ante la ausencia total de elementos de control de tránsito en el lugar.

"El carro estaba dando la vuelta por ahí y por allá le chocó la cola. El otro carro como la cisterna estaba ahí la ha golpeado... Por esa zona no hay ni semáforos, ni nada porque bajan nomás", señaló uno de los testigos sobre el momento de la colisión.

En ese sentido, el accidente en Pasamayito evidencia la urgente necesidad de implementar señalización técnica y fiscalización a los vehículos de carga que transitan por este tramo de Comas.