Oleajes anómalos: a 48 ascienden los puertos cerrados del litoral, según el último reporte de la Marina de Guerra

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) reportó que hasta la tarde de hoy, domingo 30 de agosto, 48 puertos se mantienen cerrados debido a la presencia de oleajes de hasta moderada intensidad en el litoral peruano.

Como se recuerda, de acuerdo con el Aviso Especial N.º 33-26 de la DHN, este fenómeno estará presente la costa del país hasta mañana, lunes 31 de agosto. En ese sentido, te recordamos su pronóstico y zonas restringidas en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

¿Qué puertos permanecen cerrados?

De acuerdo con el más reciente reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hay 78 puertos abiertos y 48 cerrados, de los cuales, 11 son del litoral norte, 34 de la zona centro y tres del sur, los cuales se detallan a continuación:

Puertos cerrados en el litoral norte : Caleta Cheperre, Caleta Guadalupito, Caleta Huanchaco, Caleta La Barranca, Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry, Puerto Malabrigo, Puerto Morin, Puerto Pacasmayo, Puerto Salaverry (Muelles 1A-2A y 2A y 2B y Terminal Multiboyas Salaverry.

: Caleta Cheperre, Caleta Guadalupito, Caleta Huanchaco, Caleta La Barranca, Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry, Puerto Malabrigo, Puerto Morin, Puerto Pacasmayo, Puerto Salaverry (Muelles 1A-2A y 2A y 2B y Terminal Multiboyas Salaverry. Puertos cerrados en el litoral sur : Muelle ENAPU, Muelle SPCC (Patio Puerto) y Muelle Engie.

: Muelle ENAPU, Muelle SPCC (Patio Puerto) y Muelle Engie. Puertos cerrados en el litoral centro: Muelle 1 (TPMC), Muelle 2 (TPMC), Puerto Chancay, Terminal Multiboyas BPO, Caleta Carquín, Caleta Vegeta, Puerto Huacho, Caleta Culebras, Puerto Chico, Caleta Vidal, Puerto Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Puerto Supe, Terminal Multiboyas Paramonga, Caleta Lomas, Caleta Chala, Caleta Nazca, Caleta Puerto Viejo, Caleta Sagua, Caleta Tanaka, Puerto San Juan, Puerto San Nicolás, Caleta Coishco, Caleta El Dorado, Caleta La Gramita, Caleta Los Chimús, Caleta Santa, Caleta Tortugas (Chimbote), Muelle Portuario Sider "C", Puerto Casma, Puerto Chimbote, Puerto Samanco, Terminal Multiboyas Chimbote y Terminal Multiboyas Chimbote (Muelle N.º 1 y Muelle N.º 2).

48 puertos de todo el litoral se encuentran cerrados debido a la presencia de #Oleajes de ligera a moderada intensidad, informa la @MGP_DICAPI. Fenómeno está vigente hasta el 31/8, de acuerdo a la @DHN_peru. pic.twitter.com/5YI4QKGx5d — COEN - INDECI (@COENPeru) August 30, 2026

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.