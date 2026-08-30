Keiko Fujimori llega a Puno y entrega maquinaria e insumos a productores agrícolas de la región

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori participó este domingo 30 de agosto en una jornada de apoyo a los productores de Puno, durante la clausura de la XXXI Feria Nacional de Exposición de Camélidos Sudamericanos, Agrepecuarios y Artesanales (FECASAM 2026).

La actividad se desarrolla en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, y corresponde al noveno viaje de trabajo de la mandataria, quien está acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Durente la visita se realizó la distribución de diversos bienes destinados a fortalecer la producción de las comunidades puneñas. La entrega comprende recursos para actividades agrícolas y ganaderas de la región.

Presidente Keiko Fujimori asistió al evento con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli

Entregan insumos para productores

Entre los recursos contemplados figuran 700 pacas de avena forrajera y 3.050 kilogramos de semillas de avena, papa amarga, haba y triticale, destinados a contribuir con las labores agropecuarias de los productores.

Asimismo, serán entregados 58 cuyes para mejoramiento genético, además de 16 metros cúbicos de madera de achigua y 40 sacos de palo santo. La distribución estará a cargo de Agro Rural, INIA y Serfor.

XXXI Feria Nacional de Exposición de Camélidos Sudamericanos, Agrepecuarios y Artesanales

La entrega de estos recursos forma parte de las actividades programadas durante la feria, que reúne a productores de camélidos sudamericanos, agricultores, artesanos, autoridades y representantes de distintas comunidades de Puno.

Otorgan títulos y maquinaria

Como parte de la jornada también está prevista la entrega de 242 títulos de propiedad a 200 familias del sector de Jachaja, ubicado en la provincia de Moho. La medida busca formalizar la propiedad de los beneficiarios.

A estas acciones se suma la entrega de un tractor a un representante de la comunidad de Macusani, maquinaria destinada a fortalecer las capacidades productivas de los pobladores y contribuir con sus actividades agropecuarias.

Keiko Fujimori hace entrega de títulos a familias del sector de Jachaja

La ceremonia de clausura de la FECASAM 2026 se realiza en el campo ferial Julio E. Barreda Aragón, donde participan representantes del sector productivo y autoridades regionales. La jornada concentra medidas de apoyo para agricultores y comunidades puneñas.