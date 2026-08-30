Keiko Fujimori llega a Puno y entrega maquinaria e insumos a productores agrícolas de la región

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 30/08/2026
La presidenta Keiko Fujimori participó este domingo 30 de agosto en una jornada de apoyo a los productores de Puno, durante la clausura de la XXXI Feria Nacional de Exposición de Camélidos Sudamericanos, Agrepecuarios y Artesanales (FECASAM 2026).
La actividad se desarrolla en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, y corresponde al noveno viaje de trabajo de la mandataria, quien está acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.
Durente la visita se realizó la distribución de diversos bienes destinados a fortalecer la producción de las comunidades puneñas. La entrega comprende recursos para actividades agrícolas y ganaderas de la región.
Entregan insumos para productores
Entre los recursos contemplados figuran 700 pacas de avena forrajera y 3.050 kilogramos de semillas de avena, papa amarga, haba y triticale, destinados a contribuir con las labores agropecuarias de los productores.
Asimismo, serán entregados 58 cuyes para mejoramiento genético, además de 16 metros cúbicos de madera de achigua y 40 sacos de palo santo. La distribución estará a cargo de Agro Rural, INIA y Serfor.
La entrega de estos recursos forma parte de las actividades programadas durante la feria, que reúne a productores de camélidos sudamericanos, agricultores, artesanos, autoridades y representantes de distintas comunidades de Puno.
Otorgan títulos y maquinaria
Como parte de la jornada también está prevista la entrega de 242 títulos de propiedad a 200 familias del sector de Jachaja, ubicado en la provincia de Moho. La medida busca formalizar la propiedad de los beneficiarios.
A estas acciones se suma la entrega de un tractor a un representante de la comunidad de Macusani, maquinaria destinada a fortalecer las capacidades productivas de los pobladores y contribuir con sus actividades agropecuarias.
La ceremonia de clausura de la FECASAM 2026 se realiza en el campo ferial Julio E. Barreda Aragón, donde participan representantes del sector productivo y autoridades regionales. La jornada concentra medidas de apoyo para agricultores y comunidades puneñas.