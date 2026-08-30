Capturan a exsuboficial condenado a cadena perpetua por abuso sexual y muerte de su menor hija

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Idubis Trujillano Bustamante, exsuboficial condenado a cadena perpetua por abusar de su hija de 12 años, embarazarla y estar vinculado judicialmente con el caso que terminó con la muerte de la menor. Fue ubicado en Cuñumbuza, Juanjuí, San Martín.

Ubicación puso fin a casi dos años de fuga

Trujillano Bustamante, de 40 años, permanecía prófugo desde agosto del 2024, cuando escapó del Hospital Regional de Lambayeque mientras recibía atención médica por un cuadro de hemorragia gastrointestinal diagnosticado previamente.

El expolicía había sido trasladado al centro médico el 9 de agosto del 2024. Días después, durante la madrugada del 28 de agosto, consiguió escapar del establecimiento pese a encontrarse bajo custodia de dos agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Policía capturó a Idubis Trujillano Bustamante, un expolicía condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente de su menor hija, quien quedó embarazada y posteriormente falleció. El sujeto fue ubicado y detenido tras permanecer prófugo de la... pic.twitter.com/j63vhe3pYx — Exitosa Noticias (@exitosape) August 30, 2026

Tras la fuga, el Ministerio del Interior incorporó al presunto violador al programa de los más buscados. La recompensa por información que permitiera encontrarlo fue elevada posteriormente a S/100 mil, monto que fuera destinado a facilitar su ubicación y captura a través de datos entregados a las autoridades.

El exsuboficial, fue condenado a cadena perpetua por los hechos relacionados con el abuso sexual contra su hija de 12 años. Esta investigación estableció además que la menor quedó embarazada y que una prueba genética confirmó que Trujillano era el padre del feto.

El caso que terminó con una condena

La menor falleció el 3 de enero del 2022, cuando tenía 8 meses de gestación. Tras su muerte, las autoridades intervinieron durante el velorio y trasladaron el cuerpo para realizar una necropsia y diligencias. Los exámenes permitieron obtener evidencias incorporadas al proceso judicial contra su padre.

Con la captura, las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para que Trujillano Bustamante sea reingresado al establecimiento penitenciario. El expolicía deberá continuar cumpliendo la condena de cadena perpetua que le fue impuesta por el Poder Judicial.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Aumentan a 100 mil soles la recompensa por información que permita capturar a Idubis Trujillano Bustamante, expolicía sentenciado a cadena perpetua por abusar, embarazar y provocar la muerte de su menor hija.



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Este caso también quedó marcado por la fuga del implicado del Hospital de Lambayeque. En ese momento, los dos agentes del INPE encargados de su custodia fueron investigados por las circunstancias de la fuga registrada, mientras la Policía mantenía activa su búsqueda en distintas zonas.

La captura de Trujillano Bustamante pone nuevamente el caso bajo custodia de las autoridades. El exagente, que permaneció prófugo desde el 2024, será trasladado para cumplir la medida correspondiente y continuar en prisión la cadena perpetua dictada por el Poder Judicial.