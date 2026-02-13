Día Mundial de la Radio: Historia, objetivos y su sólida presencia como principal medio de comunicación de los peruanos

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy, como cada 13 de febrero desde el año 2012, se conmemora el Día Mundial de la Radio, una fecha conmemorativa establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero que un año antes había sido aprobada por los Estado miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a fin de agradecer a las emisoras las noticias que difunden, las voces que amplifican y las historias que comparten.

La radio sigue siendo el medio de comunicación más usado en todo el mundo, al existir más de 44 000 emisoras radiales, llegando a casi el 70 % de la población global. En el Perú, según cifras de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (DGAT) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), operan 6 346 estaciones de radiodifusión sonora, donde siempre destacan las radios de Corporación Universal.

La radio y la inteligencia artificial

La destacada fecha fue creada porque en 1946 se creó la Radio de las Naciones Unidas. A lo largo de la historia, la radio se ha constituido como una plataforma por excelencia para el discurso democrático.

Esta capacidad de llegar al mayor número de público posible, la convierte en una herramienta indispensable para dar forma a la experiencia de la sociedad en la diversidad y por ser el escenario perfecto para que todas las voces se expresen libremente.

Para este 2026, el enfoque va relacionado con la inteligencia artificial, por contribuir a la innovación de los contenidos y ser un aliado para fortalecer la confianza del público, bajo sus tres pilares de misión: informar, educar y entretener.

"En el Día Mundial de la Radio de 2026, la UNESCO anima a las emisoras a abordar la IA como una oportunidad de crecimiento e innovación, al tiempo que se preserva la calidez, la fiabilidad y el toque humano que valora el público", destaca en la celebración de la efeméride.

La radio en el Perú

A 100 años de su primera transmisión oficial, la DGAT reveló que las regiones con más estaciones autorizadas son Cusco (558), Cajamarca (506), Puno (485), Áncash (424), Piura (411) y Lima (391), lo que refleja la importancia de este medio en la vida cotidiana de los peruanos, especialmente de las zonas más alejadas del país.

La radiodifusión nació en el país un 20 de junio de 1925 con la transmisión de OAX, actualmente Radio Nacional. Cumpliendo con su objetivo de ser medio cercano, confiable y con la misión de ser "la voz de los que no tienen voz", Radio Exitosa cumple sus primeros 15 años de fundación este sábado 14 de febrero.

Con sucursales las principales ciudades del Perú, como Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Ica, Iquitos, Piura, Puno, Tacna y Trujillo, Exitosa continúa con el legado de su fundador histórico, don Higinio Capuñay, de ser el medio que atienda las 24 horas del día, los siete días de la semana, las necesidades de la población para intentar mejorar su calidad de vida.

La radio es el medio adecuado para llegar a las comunidades más remotas y a las vulnerables, estimula el debate público y permite una participación igualitaria de los oyentes. Asimismo, desempeña un papel fundamental en la comunicación en situaciones de emergencia. En el Día Mundial de la Radio, Exitosa ratifica su compromiso de servir e informar a todos los peruanos.