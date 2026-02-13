JNE: 130 candidatos renunciaron a su postulación para las Elecciones Generales 2026

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones informó que se registraron 130 renuncias de candidatos a su postulaciones y 19 retiros para estas Elecciones Generales 2026.

Diferencia de renuncia y retiros

La integrante del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones, Grecia Renteria, informó que 1 candidato a vicepresidente, 19 postulantes a senadores a nivel nacional, 30 senadores a nivel regional, 68 diputados y 12 parlamentarios andinos. Mientras que de los 19 retiros, se tienen a 2 senadores a nivel nacional, 7 senadores a nivel regional y 10 diputados.

La renuncia es presentada por el propio candidato de forma personal y por escrito o de forma digital ante el órgano electoral, mientras que los retiros son presentados por el propio partido político, representado por su personero legal.

El plazo para hacer estos trámites venció el 11 de febrero, según el cronograma electoral. Ese mismo día también fue la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidas.

La renuncia de Antonio Maldonado

En este mismo contexto, se conoció la reciente renuncia del exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado Paredes a su candidatura al Senado por el partido Ahora Nación, pedido el cual ya fue aceptado por el Jurado Especial Electoral de Lima Centro 2.

Maldonado, quien postulaba con el número 7 en el distrito electoral único, presentó su dimisión el pasado 2 de febrero ante el JEE Lima Centro 2, alegando motivos "estrictamente personales". Sin embargo, y en diálogo con Exitosa, precisó que aún no ha renunciado al partido.

El colegiado electoral aceptó su solicitud mediante la Resolución N.° 00440-2026-JEE-LIC2/JNE, confirmando que la renuncia se realizó dentro del plazo previsto en el reglamento electoral. Maldonado aclaró que su decisión no obedeció a discrepancias políticas con la agrupación liderada por Alfonso López-Chau, sino a razones personales que lo llevaron a apartarse de la contienda.

Habló sobre la última denuncia sobre presuntos direccionamientos de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para financiar la campaña política señaló que la Contraloría se encuentra en investigación del caso e indique con certeza si "hay base fáctica y jurídica" para indicar si hubo un uso indebido de fondos.

Maldonado considera que el filtro para la selección de candidatos por el partido ha fallado, luego de que una denuncia periodística revelará que ciertos postulantes cuentan con denuncias por tocamientos indebidos y deudas alimentarias.

Es con este dato que el Jurado Nacional de Elecciones ha informado que 130 candidatos renunciaron a su postulación y 19 fueron retirados para las Elecciones Generales 2026.