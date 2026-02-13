Caos en el Hospital Rebagliati: Reportan acumulación de basura y deshechos a metros del área de emergencia

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que decenas de hospitales en el Perú se encuentran en un estado precario a pesar de que a diario atienden a cientos de pacientes por diversas dolencias. Ahora, se ha reportado que un área del Hospital Rebagliati se encuentra repleta de basura y desechos generando un peligro para los pacientes.

Reportan acumulación de basura en Hospital Rebagliati

De acuerdo a un informe presentado por ATV, se ha conocido que este nosocomio, uno de los principales de la capital, cuenta con un área repleta de residuos a solo metros de la zona de emergencia y consultas.

Las imágenes son claras revelando la presencia de muebles viejos, químicos que emanen un olor fétido, muebles viejos, desmonte y hasta un inodoro. Son varios metros cuadrados donde han sido arrojados estos objetos en abandono y que no pasaron desapercibidos por los cientos de pacientes que acuden en busca de atención médica.

Justifica presencia de basura y deshechos

El jefe de la Oficina Administrativa del Hospital Rebagliati, Giovanni Cavagnaro, explicó esta lamentable situación dejando en claro que el centro médico cuenta con un programa de reciclaje por lo que a diario se acumulan estos deshechos en el patio de maniobras.

"Como pueden apreciar por aquí, nosotros tenemos un programa de reciclaje. Acá pueden ver los cartones que día a día se van reciclado. Esta es toda al área de maestranza del hospital desde que se construyó, acá se hacen todos los trabajos del hospital. Periódicamente hacemos trabajos de mejoramiento", indicó.

En esa misma línea, el funcionario explicó que la presencia de desmonte se debe a los constantes trabajos de mejoramiento realizados en diversos puntos del hospital, pero que estos son limpiados religiosamente una vez al mes.

"Acá hay bienes no patrimoniales y patrimoniales y también desmonte producto de los trabajos que se hacen diariamente en el hospital", añadió.

Se limpian de forma mensual

Incluso, Cavagnaro se comprometió a que en dos semanas el lugar estará completamente diferente. El desmonte se limpia cada mes, pero con las condiciones del nosocomio se genera un importante cantidad diaria.

Al cierre de esta nota, el Ministerio de Salud no ha emitido pronunciamiento alguna a pesar de las imágenes que han generado gran indignación.

En resumen, se reportó una inmensa acumulación de basura y deshechos en el Hospital Rebagliati a solo metros de la zona de emergencia. Cartones, camillas viejas, muebles oxidados, insumos químicos en descomposición, entre otros, fueron vistos en estas lamentables imágenes.