Cancelan casi 22 mil licencias para porte y uso de armas de fuego: Pérdida de vigencia como principal causa

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) canceló más de 21 mil licencias para el porte y uso de armas de fuego de uso civil. Según se conoció, estas acciones se realizado entre el 2025 y 2026.

Cifras del 2025 y 2026

De acuerdo a lo informado en la plataforma oficial del Estado, la cancelación de estas licencias se realizó como parte de las medidas de control que se ejecutan desde el Gobierno peruano. Se trata de un total de 21 801 licencias.

En tal sentido, el superintendente nacional de la Sucamec, gral. PNP (r) Rafael Ríos Zavala, brindó declaraciones en donde informó que durante el 2025, fueron canceladas 21 461 licencias. Al respecto, señaló que la principal causa para ello fue la pérdida de vigencia, reportándose 20 983 casos.

A esto, le sigue la detección de antecedentes penales y judiciales, infracciones a la Ley N.° 30299, mandatos judiciales y fallecimiento del titular. Según detalló Ríos, las cancelaciones se presentan cuando los usuarios ya no cumplen las condiciones que en un primer momento les permitieron la emisión de dicha licencia.

Cabe mencionar que, en enero del 2026 se cancelaron 340 licencias adicionales, de las cuales 317 correspondieron a pérdida de vigencia; además de casos vinculados a infracciones a la Ley de Armas y al incumplimiento de las condiciones exigidas. De acuerdo a esta normal, "una licencia vencida prohíbe automáticamente al ciudadano portar un arma de fuego".

Autorización para el porte y uso de armas de fuego

En otro momento, gral. PNP (r) explicó que para autorizar el porte y uso de armas de fuego, los ciudadanos mayores de edad deben aprobar distintas evaluaciones como médicas, psicológicas, teóricas y prácticas; ello en cumplimiento de la Ley n.° 30299. Además, no deben registrar antecedentes penales, judiciales ni policiales por delitos dolosos.

"Estos requisitos no son un trámite administrativo más; son filtros esenciales para reducir riesgos y prevenir hechos lamentables", enfatizó.

En conclusión, el titular de la Sucamec, Rafael Ríos, hizo un llamado a los ciudadanos usuarios legales de armas de fuego, con la finalidad de que hagan un uso responsable de dicho armamento civil. Recordemos que fueron un total de 21 801 licencias para el porte y uso de armas de fuego de uso civil canceladas.