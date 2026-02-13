'Sin protección no hay acción': Minsa reparte anticonceptivos gratis a horas de celebrar San Valentín

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quedan pocas horas para que gran parte del Perú celebre el día del Amor y la Amistad durante este 14 de febrero. En este San Valentín, miles de parejas demostrarán su afecto con salidas a distintos puntos, así como con encuentros íntimos que suelen generar consecuencias posteriores.

Minsa reparte métodos anticonceptivos previo a San Valentín

Al igual que en otras oportunidades, el Ministerio de Salud viene realizando una serie de campañas en distintas partes de la capital para concientizar a los ciudadanos de cara a esta popular celebración.

Uno de estos puntos se ubicó en el Callao donde la obstetra Marisol Campos se encargó de brindar información a las decenas de personas que esperaban un bus del Corredor Rojo en la avenida Faucett.

Ahí, el Minsa repartió condones y otros métodos para evitar un embarazo no deseado bajo el lema 'Sin protección no hay acción'. La intención es generar conciencia en la población para que esta fecha especial no se termine convirtiendo en un mal momento.

Respecto a la duda de algunos usuarios sobre las tallas de los condones repartidos, la integrantes del Minsa dejó en claro que estos pasan una prueba de calidad donde toleran todo tipo de tamaño.

"Los condones que reparte el Ministerio de Salud son estándar y son para todos los tamaños. Estos pasan por un control de calidad de elasticidad, entonces tiene toda la elasticidad del mundo", indicó a ATV.

En medio de crisis por repartición de medicinas

Esta campaña se da en medio de una profunda crisis en el Ministerio de Salud a raíz del desabastecimiento de medicinas en los principales hospitales del país. Incluso, esto obligó al propio titular de la cartera, Luis Quiroz, quien ofreció las disculpas del caso a la población que se ha visto afectada por esta problemática.

"Las disculpas del caso a toda la población por las deficiencias de años, que se arrastran en el sistema de salud. Este Gobierno quiere dejar algo concreto, una mejora, complementando nuestros servicios, para beneficio de nuestros asegurados, de las personas que atendemos con el respeto a dignidad como se merecen", expresó días atrás.

Como se recuerda, pacientes oncológicos, renales y entre otras dolencias han pegado el grito al cielo al no contar con los insumos esenciales para su respectiva atención.

En resumen, el Ministerio de Salud repartió anticonceptivos a solo horas de celebrar el Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero.