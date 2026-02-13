Rechazan que pdte. de EsSalud niegue crisis: "Hay pacientes oncológicos llorando porque no hay insumos"

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pacientes del Hospital Edgardo Rebagliati se pronunciaron luego de que el presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud), Segundo Acho Mego, negó que exista una crisis en la entidad debido a la falta de medicamentos. Según precisaron, se encuentran apenados ante la situación actual del sector.

"Estamos en desacuerdo"

Mediante declaraciones a nuestro medio desde los exteriores del mencionado nosocomio, los ciudadanos indicaron que no se encuentran de acuerdo con lo expresado por Acho, quien el último jueves rechazó que haya un desabastecimiento de medicinas en los diversos hospitales de EsSalud.

"De haber crisis, hay crisis, con lo que es medicamentos oncológicos sí falta, con respecto a las citas también porque hasta ahora más de 3 o 4 meses. Estamos en descuerdo (con lo mencionado por Segundo Acho)", dijo a nuestro medio, este viernes 13 de febrero.

En tal sentido, uno de los pacientes expresó su rechazo ante la postura del presidente de EsSalud, señalando que sí existe una escasez de medicinas. especialmente, para pacientes oncológicos. Asimismo, mencionó la problemática que ha venido siendo mencionada los últimos días; se trata de la falta de citas médicas, las cuales no son otorgadas a los pacientes que siguen un tratamiento.

Lamentan situación precaria en el sector Salud

En otro momento, una señora precisó que efectivamente debe ocurrir alguna problemática dentro de la entidad debido a que no solo en el Hospital Edgardo Rebagliati se reporta esta escasez, sino también en otros nosocomios. "No hay remedios y no debe ser porque hay plata en el hospital", precisó.

Otro de los pacientes fue enfático al señalar que EsSalud se encuentra en su peor crisis que, involucra el tema económico, la falta de medicamentos y más. Además, relató que existe una deuda con los proveedores que abastecen los hospitales de lo necesario para los pacientes.

"Es una crisis tremenda, nunca ha vivido este hospital lo que está pasando por acá, en primer lugar hay una deuda tremenda con los proveedores que nos abastecen medicamentos, insumos, material médico que se le ve desde el años 2024, 2025 y se ve que al 2026. Hay pacientes oncológicos llorando desesperados porque no hay insumos para hacer las quimioterapias, estamos en la peor crisis, la verdad es que da pena", precisó el varón.

Para concluir, el varón indicó que hay muchos pacientes que por necesidad de aliviar su salud se encuentran comprando medicinas. Según indicó, los pacientes oncológicos se ven afectados emocionalmente por falta de insumos para sus tratamientos.