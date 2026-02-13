Capturan a sujeto con más de mil archivos de abuso sexual infantil en La Victoria: Lo investigaron desde julio del 2025

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un sujeto de 47 años que, tenía en su poder más de mil archivos de abuso sexual infantil. La detención contó con la participación de personal de Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima y, se llevó a cabo en el distrito de La Victoria.

Fiscal a cargo de la investigación declara a la prensa

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, la fiscal adjunta provincial, Alexandra Cáceres, encargada de la investigación brindó más detalles sobre la diligencia que se llevó a cabo en horas de la mañana de este viernes 13 de febrero.

"Hemos realizado el allanamiento del inmueble ubicado en La Victoria ya con orden judicial, para ejecutar la detención preliminar, de una persona que está siendo imputada del delito de pornografía infantil", dijo a Exitosa.

Es así que, se conoció que el allanamiento estuvo liderado por el Equipo 1 de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro. Además, participó la Policía Nacional y la División de Ciberprotección Infantil de la PNP. Esta diligencia contó con orden judicial para detener preliminarmente al varón involucrado el el presunto delito de pornografía infantil.

De tal modo, la fiscal indicó que la investigación se realizó desde junio del 2025, luego de una alerta internacional enviada por Google NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, por sus siglas en inglés), la cual reportaba que una persona contaba con gran cantidad de este material.

Pena mínima de 10 años de cárcel

Ante ello, se realizaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos que vinculan al sujeto en el presunto delito de posesión, fabricación y distribución de materiales ilícitos. "La pena que contempla es mínimo 10 años de pena privativa de libertad, esto varía de acuerdo a las agravantes que se le pueda incluir y que será materia de investigación", detalló.

Cabe mencionar que, producto de la diligencia fiscal, se hallaron diversos dispositivos electrónicos y de almacenamiento como celulares, memorias USB, computadoras y otros, específicamente en el celular del varón se encontró abundante material de pornografía infantil, confirmando la imputación por parte de la Fiscalía.

De esta manera, la intervención de efectivos policiales, miembros de la Fiscalía y demás autoridades concluyó en la detención de un varón de 47 años que, tenía en su poder, amplio contenido de abuso sexual infantil. El varón será investigado por el delito de pornografía infantil agravada en agravio de menores de edad en proceso de identificación