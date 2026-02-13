¿Por qué sonó la alerta de SISMATE HOY en Perú? Conoce AQUÍ todos los detalles

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tu celular sonó este viernes 13 de febrero? Conoce todos los detalles de por qué se activó la alerta del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), herramienta tecnológica puesta a disposición del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Alarma ante tsunami de Defensa Civil

Mientras que muchos realizaban su jornada habitual, ya sea en sus centros de trabajo, en casa o en la calle, un fuerte sonido comenzó a alertar a todos este viernes, precisamente al mediodía.

Pues bien, los celulares de los peruanos recibieron un mensaje informativo por parte del Indeci, a través del Sismate, herramienta que permite la gestión contra riesgos de desastres. Ante este hecho, muchos no tardaron en cuestionarse si se trataba de una alarma por un sismo, terremoto, tsunami u otro fenómeno en el país.

De acuerdo al texto que las personas recibieron a nivel nacional, se trataría de un ejercicio de simulacro organizado por Defensa Civil ante un eventual tsunami en el litoral peruano.

"Alarma ante tsunami, impacto inminente de tren de olas, aléjate de inmediato de la zona costera como playas, puertos y malecones. Evacúa hacia zonas seguras verticales y sigue las indicaciones de tus autoridades. Defensa Civil, tarea de todos", se lee en el texto que apareció en las pantallas de los móviles.

