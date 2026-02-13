RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Advertencia a nivel nacional

¿Por qué sonó la alerta de SISMATE HOY en Perú? Conoce AQUÍ todos los detalles

Al mediodía de este viernes, 13 de febrero, miles de peruanos recibieron en sus teléfonos móviles un mensaje de alerta de Sismate. Conoce en esta nota de Exitosa por qué se activó esta alarma en el país.

Alarma ante tsunami en Perú: alerta de Sismate.
Alarma ante tsunami en Perú: alerta de Sismate. (Composición Exitosa)

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/02/2026

Síguenos en Google News Google News

¿Tu celular sonó este viernes 13 de febrero? Conoce todos los detalles de por qué se activó la alerta del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), herramienta tecnológica puesta a disposición del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Alarma ante tsunami de Defensa Civil

Mientras que muchos realizaban su jornada habitual, ya sea en sus centros de trabajo, en casa o en la calle, un fuerte sonido comenzó a alertar a todos este viernes, precisamente al mediodía. 

Pues bien, los celulares de los peruanos recibieron un mensaje informativo por parte del Indeci, a través del Sismate, herramienta que permite la gestión contra riesgos de desastres. Ante este hecho, muchos no tardaron en cuestionarse si se trataba de una alarma por un sismo, terremoto, tsunami u otro fenómeno en el país. 

De acuerdo al texto que las personas recibieron a nivel nacional, se trataría de un ejercicio de simulacro organizado por Defensa Civil ante un eventual tsunami en el litoral peruano.

"Alarma ante tsunami, impacto inminente de tren de olas, aléjate de inmediato de la zona costera como playas, puertos y malecones. Evacúa hacia zonas seguras verticales y sigue las indicaciones de tus autoridades. Defensa Civil, tarea de todos", se lee en el texto que apareció en las pantallas de los móviles.

¡Hasta por 8 horas SIN AGUA! Sedapal anuncia corte del servicio el sábado, 14 de febrero
Lee también

¡Hasta por 8 horas SIN AGUA! Sedapal anuncia corte del servicio el sábado, 14 de febrero

Alerta de Sismate este 13 de febrero: alarma ante tsunami.
Alerta de Sismate este 13 de febrero: alarma ante tsunami.

Noticia en desarrollo...

Parque de las Leyendas ofrecerá 100 entradas gratuitas por San Valentín a quienes lleven estos nombres
Lee también

Parque de las Leyendas ofrecerá 100 entradas gratuitas por San Valentín a quienes lleven estos nombres

Temas relacionados alerta celulares SISMATE Tsunami

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA