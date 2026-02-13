Fallece querido actor a los 39 años tras publicar MISTERIOSO mensaje en redes sociales

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La industria del entretenimiento y televisivo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de un querido actor a los 39 años. El artista reconocido por protagonizar el drama 'Bride of the Sun' dejó horas antes de su partida un enigmático mensaje en sus redes sociales.

Murió famoso actor surcoreano a los 39 años

Los seguidores del mundo de los doramas o novelas surcoreanas se encuentran desconcertados. Pues bien, el medio Yonhap News confirmó que el reconocido actor Jung Eun-Woo falleció a los 39 años, sin dar más detalles sobre la causa que llevó a su irremediable pérdida, lo que ha generado conmoción y numerosas muestras de pesar entre colegas, seguidores y la industria del entretenimiento en Corea del Sur.

Los representantes del actor surcoreano revelaron a la prensa de su país que el último adiós, el funeral de Eun-Woo, se daría en la sala número 2 del New Korea Hospital, en Gimpo, provincia de Gyeonggi, y el cortejo fúnebre está programado para este viernes, a dos días de su muerte.

Última publicación de Jung Eun-Woo

La partida del joven actor ha generado una ola de pesar entre sus seguidores a nivel internacional, quienes destacaron un inquietante mensaje que el artista publicó horas antes de su muerte. Pues bien, un día previo a su partida, el actor publicó una serie de fotografías de celebridades fallecidas, entre ellas la cantante Amy Winehouse y el actor Leslie Cheung.

Atando cabos, los fans de Eun-Woo encontraron algo en común: ambos personajes que mencionaba el actor en su cuenta de Instagram, murieron sorpresivamente y de manera trágica. Pero eso no fue todo lo que les llamó la atención y generó preocupación, ya que en la descripción de las imágenes el ator escribió: "Los extraño, los envidio, lo lamento. PIR.BG".

La investigación sobre la causa de la muerte del actor surcoreano que destacó por su aparición en varios dramas televisivos como 'Sharp 3' y 'Bride of the Sun', sigue en curso.

¿Quién fue Jung Eun-Woo?

Oriundo de Incheon, nació en abril de 1986. Antes de iniciar su carrera en televisión, Jung Eun-woo practicó baloncesto durante su etapa escolar. Inició su carrera profesional en la televisión en el año 2006 y consolidó una trayectoria de casi dos décadas en la televisión y el cine. Además de su protagónico en 'Bride of the Sun', destacó en producciones como 'Five Fingers', 'My Only One' y la comedia 'Bienvenido a Waikiki', demostrando su versatilidad actoral.

Su trabajo fue valorado por la crítica y la industria: en 2012 recibió el New Star Award en los SBS Drama Awards por 'Bride of the Sun'. En cine, su última participación fue en la película Memory: Manipulated Murder (2021), que se convirtió en su proyecto final antes de alejarse de la pantalla grande.

El mundo del entretenimiento lamenta la muerte de Jung Eun‑woo, actor de K‑drama surcoreano que publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías acompañado de un mensaje críptico antes de su fallecimiento el 11 de febrero de 2026.