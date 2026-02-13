Huachipa: Bomberos logran controlar incendio de grandes proporciones en un almacén clandestino tras 24 horas

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Buena noticia! A más de 24 horas de su propagación, los bomberos voluntarios lograron controlar el incendio de grandes proporciones - "Código 3" - que se originó en un almacén clandestino de productos inflamables ubicado en la cuadra 5 de la avenida Los Canarios - Huachipa.

Como se recuerda, una nueva emergencia se registro desde tempranas horas de este viernes 13 de febrero. Vecinos de la zona alertaron que el fuego comenzó a reavivarse en diferentes puntos. De inmediato, los "hombres de rojo" empezaron a llegar para atender el sinestro, logrando su confinamiento al promediar este mediodía.

Emergencia controlada a la espera de la remoción de escombros

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, la reactivación del incendio que se originó al promediar las 5:00 a. m., generó la presencia de siete unidades de diferentes compañías de la capital.

La inmensa cortina de humo tóxico se podía observar a varias cuadras a la redonda, ante la preocupación de los moradores, quienes tuvieron que evacuar de forma inmediata para evitar asfixias u otras situaciones de peligro, puesto que, en el local habían un sinfín de envases de aerosol, los cuales comenzaron a dispersarse por el aire.

El infortunio se reavivó en un lugar muy cercano a una parroquia, dos instituciones educativas y de la propia municipalidad; sin embargo, tras un arduo trabajo, las llamas de fuego fueron controladas, quedando a la espera de que los escombros puedan ser levantados a la brevedad para evitar una emergencia similar.

(Noticia en desarrollo...)