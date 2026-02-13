RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Heroico trabajo!

Huachipa: Bomberos logran controlar incendio de grandes proporciones en un almacén clandestino tras 24 horas

Tras más de 24 horas de haberse originado, los bomberos voluntarios lograron controlar el incendio de grandes proporciones en un almacén clandestino de productos inflamables.

Bomberos controlaron incendio en un almacén de productos inflamables. Exitosa Noticias

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/02/2026

¡Buena noticia! A más de 24 horas de su propagación, los bomberos voluntarios lograron controlar el incendio de grandes proporciones - "Código 3" - que se originó en un almacén clandestino de productos inflamables ubicado en la cuadra 5 de la avenida Los Canarios - Huachipa.

Como se recuerda, una nueva emergencia se registro desde tempranas horas de este viernes 13 de febrero. Vecinos de la zona alertaron que el fuego comenzó a reavivarse en diferentes puntos. De inmediato, los "hombres de rojo" empezaron a llegar para atender el sinestro, logrando su confinamiento al promediar este mediodía.

Emergencia controlada a la espera de la remoción de escombros 

De acuerdo con el portal web del Cuerpo General de Bomberos, la reactivación del incendio que se originó al promediar las 5:00 a. m., generó la presencia de siete unidades de diferentes compañías de la capital.

La inmensa cortina de humo tóxico se podía observar a varias cuadras a la redonda, ante la preocupación de los moradores, quienes tuvieron que evacuar de forma inmediata para evitar asfixias u otras situaciones de peligro, puesto que, en el local habían un sinfín de envases de aerosol, los cuales comenzaron a dispersarse por el aire.

El infortunio se reavivó en un lugar muy cercano a una parroquia, dos instituciones educativas y de la propia municipalidad; sin embargo, tras un arduo trabajo, las llamas de fuego fueron controladas, quedando a la espera de que los escombros puedan ser levantados a la brevedad para evitar una emergencia similar. 

(Noticia en desarrollo...)

