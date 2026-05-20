Difunden video de Carlos Bruce usando pistola eléctrica contra su asesor en oficina: Alcalde de Surco se pronuncia

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un video difundido en redes sociales este 20 de mayo generó polémica al mostrar al alcalde de Surco, Carlos Bruce, utilizando una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio dentro de una oficina.

La grabación exhibe al funcionario edil disparando el dispositivo entre risas, mientras Bobbio cae al piso tras recibir la descarga. El hecho ocurre en un ambiente cerrado y ante la presencia de testigos, lo que desató cuestionamientos sobre el uso de este tipo de armas.

Días antes, Bruce había encabezado una ceremonia en la que presentó 150 pistolas Taser y cámaras de vigilancia corporal para el Serenazgo de Surco, convirtiendo al distrito en el primero del país en equipar a su personal con estas herramientas.

El modelo mostrado en el video sería el mismo que se entregó oficialmente: un dispositivo de energía conducida no letal, diseñado para incapacitar temporalmente mediante impulsos eléctricos.

Mientras tanto Carlos Bruce usando a su asesor Arturo Bobbio como si fuera un delincuente probando su arma no letal. Bobbio se desploma y Bruce sigue presionando pistola y riéndose como si fuera un chiste. @TechitoBruce la seguridad no broma. Lima no es para ti. @ContraloriaPeru pic.twitter.com/C4SBkPPqGw — Margarita (@margamedonzac) May 20, 2026

Pronunciamiento de Carlos Bruce

Tras la difusión y viralización del clip, Bruce publicó un mensaje en sus redes sociales asegurando que las imágenes corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado.

Según señaló, lo que se vio en imágenes se trató de simulaciones no reales, con participación voluntaria de los presentes, y que en ningún momento existió una situación de riesgo ni consecuencias mayores.

Aunque la Municipalidad de Surco no emitió un comunicado oficial, el pronunciamiento de Bruce busca despejar dudas sobre el incidente. Por su parte, Bobbio, asesor del despacho de alcaldía, no ha realizado declaraciones públicas.

Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza.



Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue... — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) May 20, 2026

Uso de armas no letales

El alcalde había precisado que las pistolas eléctricas no deben emplearse contra personas con armas de fuego, sino en casos de delitos urbanos como robos o alteraciones del orden. El dispositivo Taser 10 tiene un alcance de hasta 14 metros y permite realizar 10 disparos sin recarga inmediata, además de incorporar un sistema de puntería láser verde.

El video de Carlos Bruce usando una pistola eléctrica contra su asesor abre un debate sobre los límites del uso de estas armas en contextos no oficiales. Aunque el alcalde asegura que fue una simulación voluntaria y sin riesgo, la difusión de las imágenes ha generado controversia en plena coyuntura política, considerando que Bruce ha confirmado su postulación a la alcaldía de Lima.

El caso refleja cómo la percepción pública puede verse afectada por grabaciones presuntamente fuera de contexto y la necesidad de mayor claridad institucional en torno al uso de equipos de seguridad.