Gobierno descarta presunto mensaje extorsivo contra conductores del Metropolitano

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la creciente preocupación por la inseguridad en el transporte urbano, un supuesto mensaje extorsivo dirigido a conductores del servicio del Metropolitano generó una fuerte alarma en redes sociales y grupos de WhatsApp.

El texto, atribuido a una presunta banda criminal, exigía pagos mensuales bajo amenazas de ataques. Sin embargo, tanto la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) como el Ministerio del Interior han desmentido categóricamente la veracidad de este mensaje.

La cadena advertía que los choferes estaban "plaqueados y mapeados" y exigía S/400 mensuales a cambio de no sufrir atentados. Incluso pedía datos personales y laborales de los conductores para entregar un supuesto código QR de pago. El texto aseguraba que quienes no aceptaran serían blanco de ataques dentro y fuera de sus jornadas.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Una publicación en redes sociales dio a conocer que los choferes del Metropolitano estarían siendo extorsionados por una banda criminal denominada como 'Los Gatilleros del Cono Norte'. Sin embargo, la empresa concesionaria a través de un... pic.twitter.com/hQeiGFUbSS — Exitosa Noticias (@exitosape) May 20, 2026

Mininter asegura que mensaje es falso

Ante ello, el Ministerio del Interior salió a aclarar a través de un comunicado que, hasta la fecha, la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha recibido ninguna denuncia de extorsión contra conductores del Metropolitano. Asimismo, recordó que la PNP continúa brindando seguridad al servicio en virtud del convenio suscrito con la ATU.

Previamente, ATU aclaró también que el mensaje era falso y no corresponde a ninguna comunicación oficial. La entidad subrayó que no se ha registrado ninguna amenaza vinculada a operadores ni conductores del Metropolitano o sus alimentadores. La entidad exhortó a la ciudadanía a no compartir información no verificada y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

El Ministerio del Interior informa a la ciudadanía que a la fecha la Policía Nacional del Perú no registra denuncia alguna sobre extorsión a conductores del @Metropolitano_L.

Asimismo, la PNP continúa brindando el resguardo correspondiende al servicio de acuerdo al convenio... pic.twitter.com/gVQ3VrUZnu — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) May 20, 2026

Aunque las autoridades señalan que se trató de una cadena falsa, la PNP desplegó agentes para realizar patrullajes preventivos en las rutas del Metropolitano, con el fin de garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores. Estas medidas buscan reforzar la confianza en el sistema de transporte y evitar que rumores generen pánico innecesario.

El caso se produce en un escenario donde sí se han registrado extorsiones reales contra empresas de transporte urbano en Lima y Callao, algunas acompañadas de ataques armados. Por ello, la difusión de mensajes falsos incrementa la sensación de inseguridad y afecta la confianza de los usuarios en el transporte público.

El presunto mensaje extorsivo contra conductores del Metropolitano resultó ser una cadena falsa. La ATU y el Ministerio del Interior confirmaron que no existen denuncias ni evidencias de amenazas, aunque mantienen vigilancia preventiva. En un contexto de inseguridad creciente, la recomendación es clara: informarse solo por canales oficiales y evitar difundir mensajes no verificados.