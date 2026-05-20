¿Nueva pareja? Onelia Molina pasó la noche en casa de Kevin Díaz y desatan rumores de romance

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de ser captada ingresando al departamento de su compañero de 'Esto Es Guerra', Kevin Díaz. Las imágenes difundidas por un programa de espectáculos han desatado una ola de rumores sobre un posible romance entre ambos, especialmente tras la reciente cercanía que mostraron en televisión.

Onelia y Kevin pasan la noche juntos

Según las imágenes difundidas, la exchica reality llegó al edificio donde vive el influencer venezolano, ubicado en Miraflores, durante la noche del 11 de mayo. Onelia ingresó al estacionamiento con su vehículo alrededor de las 10:33 p.m. y no volvió a salir hasta la mañana siguiente, detalle que rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa.

Las cámaras también registraron el momento en que la arequipeña abandonó el inmueble cerca de las 11:45 a.m. del día siguiente. Aunque la modelo no se pronunció sobre el encuentro, muchos usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre la naturaleza de la relación que mantiene actualmente con Kevin Díaz, ya que ambos han compartido escenas de gran complicidad en el reality de competencia.

La situación cobró aún más fuerza luego del beso que protagonizaron en 'Esto Es Guerra' como parte de un reto de actuación. Pese a que el momento fue presentado como una dinámica televisiva, varios conductores y seguidores del programa notaron la química entre ambos participantes, lo que incrementó las sospechas de un posible vínculo sentimental fuera de cámaras.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado una relación. Sin embargo, las recientes imágenes han generado gran expectativa entre los fanáticos del reality, quienes siguen atentos cada aparición pública de Onelia y Kevin, mientras las especulaciones sobre un romance continúan creciendo en el mundo del espectáculo.

¿Qué opina Mario sobre el beso de Onelia y Kevin?

Hace unas horas, el ex participante de realities confesó que había visto el video de su exnovia besando a Kevin Díaz, su compañero de programa, en una dinámica del espacio televisivo. Según contó, vio el video luego de que una seguidora se lo enviara por mensaje privado en Instagram.

"¡Qué pend***! ¿Sabes cómo lo encontré? Revisando mis mensajes de Instagram, una cuenta random me lo manda. Ah, te crees pend***, te crees viva, para joder mandan", dijo entre risas.

Aunque Onelia Molina y Kevin Díaz aún no oficializan ninguna relación, las imágenes difundidas han alimentado las especulaciones sobre un posible romance. La cercanía que muestran dentro y fuera de cámaras mantiene atentos a los seguidores del reality, quienes ven cada vez más evidente la conexión entre ambos.