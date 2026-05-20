Línea 1 del Metro de Lima operará hasta 2031: MTC confirma inversiones para reducir esperas

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dio luz verde a la continuidad operativa al sistema ferroviario más importante de la capital. Esta decisión asegura la estabilidad del transporte durante los próximos años, dando paso a un plan ambicioso de modernización integral en toda su infraestructura.

Modernización tecnológica y ampliación de flota

El pilar de esta mejora es la implementación de un sistema de control de trenes de última generación, conocido como CBTC. Según el MTC, esta tecnología permitirá reducir el tiempo de espera entre trenes de 2.5 minutos a solo 1.5 minutos, haciendo que la frecuencia sea mucho más ágil.

🚇🇵🇪 #MTC renueva operación de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao por 5 años e impulsa inversiones para reducir tiempos de espera. ⏱️🚆



👥📈 La medida garantiza la continuidad del servicio hasta 2031 y permitirá incrementar la capacidad de atención hasta 48 000 pasajeros por... pic.twitter.com/o29C0LlEZh — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) May 20, 2026

Para lograr que los trenes pasen más seguido, se ha proyectado la compra de 53 nuevas unidades de gran capacidad. Estos trenes se integrarán a la flota actual, permitiendo que el sistema responda con éxito al alto número de pasajeros que se movilizan todos los días por Lima.

Estos nuevos trenes harán que moverse por la ciudad sea mucho más fluido. Su llegada es clave para descongestionar las estaciones más concurridas, logrando que el flujo de gente sea constante y evitando las molestas aglomeraciones que siempre nos tocan en las horas punta.

Infraestructura integral y beneficio ciudadano

El plan también contempla renovar de pies a cabeza las 26 estaciones del sistema. Además, se reforzará toda la estructura del viaducto y se construirá la nueva estación 28 de Julio, lo que mejorará notablemente cómo conectamos con otros servicios de transporte en nuestra capital.

Asimismo, se ampliarán los talleres y cocheras en Villa El Salvador y Bayóvar para albergar la nueva flota. Estos trabajos son fundamentales para mantener los trenes a punto, garantizando que cada viaje sea más eficiente, mucho más cómodo y, sobre todo, más seguro para todos nosotros.

Esta inversión reducirá las largas esperas.

Finalmente, el proyecto también incluye mejoras en los sistemas de señalización y comunicación interna. Según el MTC, estos ajustes permitirán que los trenes circulen con mayor precisión, reduciendo fallas operativas y elevando los estándares de seguridad para los miles de usuarios que recorren la línea todos los días.

Con la renovación del contrato de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao hasta 2031, se ponen en marcha inversiones clave para reducir los tiempos de espera y alcanzar la meta de 48 000 pasajeros por hora por sentido, transformando así la movilidad urbana capitalina.