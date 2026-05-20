Nuevo SISMO remece al Perú HOY, miércoles 20 de mayo: Conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha remecido al país este miércoles 20 de mayo, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Segundo sismo hoy en Perú: ¿Cuál fue su magnitud?

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió la tarde de este miércoles 20 de mayo, precisamente a las 2:44 p. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 4.2, con el punto de referencia a 17 km al norte de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 133 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 8.79 y -76.06, respectivamente, con una intensidad de nivel II-III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0294

Fecha y Hora Local: 20/05/2026 14:44:47

Magnitud: 4.2

Profundidad: 133km

Latitud: -8.79

Longitud: -76.06

Intensidad: II-III Aucayacu

Referencia: 17 km al N de Aucayacu, Leoncio Prado - Huánucohttps://t.co/x3LcXyXSy0 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 20, 2026

¿Qué es el Combo de la Supervivencia?

De acuerdo con el INDECI, el Combo de la Supervivencia está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, las cuales deben contener provisiones básicas para que las familias afronten los primeros días de una emergencia.

Es importante precisar que, la mochila de emergencia contiene artículos indispensables para que las personas puedan sobrevivir las primeras 24 horas después de la emergencia. En ese sentido, lo recomendable es una mochila por cada dos personas .

Por su parte, la caja de reserva lleva consigo artículos necesarios para que una familia pueda vivir del segundo al cuarto día de la emergencia , y su implementación debe estar diseñada para todos los miembros del hogar.

Teniendo en cuenta lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, la mochila de emergencias debe contener los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Del mismo modo, la caja de reserva está compuesta por un botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, botellas de agua, chocolate en barra, una manta polar, ropa, papel higiénico, linterna, radio, silbato, platos, alimentos para mascotas y dinero en monedas.

Tal como es reiterativo, durante y después de la actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como, permanecer en un lugar seguro y no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse.