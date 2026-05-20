Aeropuerto Jorge Chávez es NOMINADO como uno de los MEJORES de Sudamérica: Conoce aquí cómo votar

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la reciente remodelación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sus instalaciones y manejo de operaciones vienen generando impresiones positivas alrededor del mundo. Por esta razón, ha sido nominado como uno de los mejores en el World Travel Awards 2026.

Anuncio oficial de la nominación a los premios

Por medio de una publicación en redes sociales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció de manera oficial la nominación del establecimiento aéreo en los premios World Travel Awards 2026 en la categoría de Mejor Aeropuerto de Sudamérica.

Un punto importante a destacar es que anteriormente el aeropuerto de la capital ya ha sido acreedor de este galardón de manera consecutiva entre los años 2008 y 2013. Sin embargo, la nominación en este momento toma mayor protagonismo por sus nuevos espacios y la funciones del mismo.

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Nuestro aeropuerto ha sido nominado como el Mejor Aeropuerto de Sudamérica en los World Travel Awards 2026 🏆



💥 Ahora tú también puedes ser parte de este logro:

📲 Vota por... pic.twitter.com/9O9VVCpoGS — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) May 20, 2026

¿Qué aspectos destacan en el aeropuerto para ser nominado a los premios?

Algunos de los puntos que han sido tomados en cuenta para la nominación del establecimiento es la nueva infraestructura que fue recientemente realizada e inaugurada. Otro aspecto en el que destaca el aeropuerto de la capital son los controles inteligentes, haciendo uso de recursos tecnológicos que pocos países emplean en Sudamérica como la utilización de tomógrafos 3D en seguridad.

Dichos elementos, permiten que los controles requeridos por los que deben pasar los viajeros sean más rápidos y eficaces debido a que no requiere que los usuarios retiren artículos de metal y dispositivos electrónicos de su equipaje.

¿Cómo se vota por el Aeropuerto Jorge Chávez?

Para apoyar la nominación del principal terminal aéreo del país, los usuarios pueden ejecutar su voto hasta el 12 de junio, por medio de la página web oficial de los premios en este enlace.

Una vez ingresada a la web, es necesario que la persona se registre previamente utilizando un correo electrónico que luego deberá ser verificado. Completado este proceso, se selecciona la categoría en la que se encuentra el terminal aéreo que es el apartado del principal aeropuerto de Sudamérica para seleccionar la opción del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima, Perú).

De esta manera, registrarán la elección frente a otros candidatos que son representados por los terminales de la región como los de Bogotá, Brasilia, Montevideo, Buenos Aires, Quito, Río de Janeiro y Santiago de Chile.

Finalmente, la consideración del Aeropuerto Jorge Chávez como uno de los mejores de Sudamérica es un indicador de las correctas gestiones que se están empleando en sus instalaciones hacía los usuarios que lo utilizan alrededor del mundo.