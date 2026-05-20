INDECI advierte lluvias de hasta MODERADA INTENSIDAD en la selva: Estas son las provincias en alerta

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en 10 regiones para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso hoy.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el nuevo aviso de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan las precipitaciones se registrarán en algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali, hasta la 1:00 p. m. del jueves 21 de mayo.

Según el Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas, el evento climatológico estará acompañado por descargas eléctricas y ráfagas de viento, según las perspectivas del Senamhi. En ese sentido, te señalamos las localidades alertadas por la entidad:

Amazonas: Bongará, Bagua, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba. Cajamarca: Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio. Huánuco: Huánuco, Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. Junín: Chanchamayo y Satipo. Lambayeque: Ferreñafe. Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Maynas, Putumayo y Ucayali. Pasco: Oxapampa. Piura: Huancabamba y Morropón. San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache. Ucayali: Padre Abad.

🟠Se presentarían #LluviasIntensas (nivel naranja) hasta el 21/5 en varias provincias de los departamentos de Amazonas y Loreto, de acuerdo al aviso de corto plazo del @Senamhiperu. pic.twitter.com/vJqK2O6xKw — COEN - INDECI (@COENPeru) May 20, 2026

Cabe señalar que, el pasado 8 de mayo, el Gobierno amplió por 60 días calendario el estado de emergencia en 581 distritos de 21 regiones del Perú por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.