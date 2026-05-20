¡Ya es oficial! Conoce la lista completa de nominados a los Premios CAPEMÚSICA 2026

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los premios CAPEMÚSICA 2026, impulsados por la Cámara Peruana de la Música (Cape Música) ya tiene lista oficial de nominados a las distintas categorías, en las que diversos grupos y cantantes peruanos son candidatos a ganar un reconocimiento por su aporte a la música.

¿Cuándo se realizará la ceremonia de los Premios CAPEMÚSICA 2026?

La tercera edición de los premios CAPEMÚSICA 2026 se llevará a cabo el próximo 27 de mayo a las 6:00 p.m. en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura. Asimismo, en esta nueva edición, la Cámara Peruana de la Música reafirma su compromiso con el impulso de la productividad y competitividad de la industria musical peruana.

Grupo 5 está nominado como Mejor Artista de Cumbia

¿Cómo fueron seleccionadas las nominaciones?

Las nominaciones fueron definidas tras largas jornadas de deliberación realizadas por comisiones integradas por especialistas del ámbito musical. Incluso, en esta tercera edición, los Premios CAPEMÚSICA reunirán a destacadas figuras nacionales, entre ellas cantantes, autores, compositores, ejecutantes y productores fonográficos.

Dichas figuras tienen el objetivo de promover el respeto por la propiedad intelectual y preservar el patrimonio musical peruano. Además, se otorgará un Reconocimiento a la Trayectoria Autoral al maestro Pepe Villalobos Cavero, figura fundamental de la música afroperuana.

Lista completa de nominados