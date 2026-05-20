¡Ya es oficial! Conoce la lista completa de nominados a los Premios CAPEMÚSICA 2026

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 20/05/2026
Los premios CAPEMÚSICA 2026, impulsados por la Cámara Peruana de la Música (Cape Música) ya tiene lista oficial de nominados a las distintas categorías, en las que diversos grupos y cantantes peruanos son candidatos a ganar un reconocimiento por su aporte a la música.
¿Cuándo se realizará la ceremonia de los Premios CAPEMÚSICA 2026?
La tercera edición de los premios CAPEMÚSICA 2026 se llevará a cabo el próximo 27 de mayo a las 6:00 p.m. en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura. Asimismo, en esta nueva edición, la Cámara Peruana de la Música reafirma su compromiso con el impulso de la productividad y competitividad de la industria musical peruana.
¿Cómo fueron seleccionadas las nominaciones?
Las nominaciones fueron definidas tras largas jornadas de deliberación realizadas por comisiones integradas por especialistas del ámbito musical. Incluso, en esta tercera edición, los Premios CAPEMÚSICA reunirán a destacadas figuras nacionales, entre ellas cantantes, autores, compositores, ejecutantes y productores fonográficos.
Dichas figuras tienen el objetivo de promover el respeto por la propiedad intelectual y preservar el patrimonio musical peruano. Además, se otorgará un Reconocimiento a la Trayectoria Autoral al maestro Pepe Villalobos Cavero, figura fundamental de la música afroperuana.
Lista completa de nominados
- Mejor Autor Rock: "Rutas" de Grupo Amén (Marcello Motta), "Labios Rotos" de Grupo Zen (Jhovan Tomasevich, Alex Marambio, Noel Marambio y Hans Menacho) y "En algún lugar" de Roni Carbajal Yrigoyen.
- Mejor Autor de Canción Andina: "Me he vuelto a enamorar" (William Luna), "Mal amor" (Karina Benites Franco) y "Falso amor" (Dilio Galindo Moreno).
- Mejor Autor de Salsa: "El ex machito" (Beto Gomez, Gino Montaldo, Josué Díaz, Paulo Morales y Yahaira Plasencia), "Ella" (Julio Barrera Larriega) y "Mi vida no tiene sentido" (Juan Carlos Fernández Valdivia).
- Mejor Autor de Cumbia: "Ojo por ojo" (Carlos Rincón Ruiz), "Apareciste en mi vida" (Álvaro Rod y Nilthon Fiestas) y "Solita" (Ana Carina Copello, Jesús Rodríguez y Raúl Vásquez Flores).
- Mejor Autor de Cumbia Sureña: Francisco Rojas Coila, Clíver Fidel Sanca Coaquira, Fidel Tobías Apaza y José Alberto Salazar Soncco.
- Mejor Autor del Año 2025: Manuel Ángel Mantilla, Willy Miguel Sánchez Estrada, Carlos Rincón Ruiz y Juan Carlos Fernández Valdivia.
- Mejor Cantautor de Música Urbana: Luigi García Chiok 'Nero Lvigi', Eduardo Montaldo Goncalves 'Ginola' y Jean Pierre Núñez
- Mejor Artista de Cumbia: Corazón Serrano, Grupo 5 y Agua Marina.
- Mejor Artista Andino: Alborada, William Luna y Pelo D'Ambrosio.
- Mejor Artista Criollo: Marco Romero, Manuel Donayre y Maritza Rodríguez.
- Mejor Artista de Salsa: Daniela Darcourt, Antonio Cartagena y Brunella Torpoco.
- Mejor Artista de Rock Pop: Río, Miki González y Christian Meier.
- Mejor Director de Grabación: Andy Yaipén, Christopher Fernández y Edwin Guerrero.