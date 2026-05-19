ATU aclara polémica foto viral vinculada a presuntas amenazas contra el Metropolitano

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la complicada ola de delincuencia en el país, en las redes sociales vienen circulando informaciones falsas relacionadas con supuestas amenazas en contra del servicio de transporte del Metropolitano.

Comunicado de la ATU por medio de sus canales oficiales

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), a través de su cuenta oficial desmintió la autenticidad de una imagen viral que circula en redes sociales y que advertía sobre presuntas amenazas de extorsión dirigidas a operadores y conductores del Metropolitano y sus servicios alimentadores.

Con este pronunciamiento difundido en su cuenta oficial, la entidad aseguró que el mensaje es completamente falso y exhortó a la ciudadanía no difundir información sin verificar y mantenerse informados únicamente a través de sus canales oficiales.

🚨#ATUInforma | El mensaje de whatsapp que viene circulando en redes sociales es FALSO. No se ha registrado ninguna amenaza vinculada a operadores ni conductores del Metropolitano y/o sus servicios alimentadores. pic.twitter.com/hvmsuoYUoo — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 20, 2026

Dada la difusión de esta información errónea por medio de la plataforma digital de mensajería WhatsApp, la entidad consideró pertinente aclarar la situación que puede generar caos en los usuarios que utilizan este servicio de manera diaria.

"El mensaje de whatsapp que viene circulando en redes sociales es FALSO. No se ha registrado ninguna amenaza vinculada a operadores ni conductores del Metropolitano y/o sus servicios alimentadores", señaló la institución en su publicación.

La imagen viral mostraba un supuesto mensaje que alertaba sobre la presencia de extorsionadores que estarían amenazando a trabajadores del sistema de transporte de la Municipalidad de Lima.

Imagen alertaba sobre supuestos cobros al personal de la Municipalidad

Incluso, el contenido hacía referencia a presuntos cobros ilegales y amenazas contra choferes de los buses alimentadores. Sin embargo, la ATU aclaró que no existe ninguna denuncia ni reporte oficial relacionado con esos hechos.

En señal de alerta, la difusión de esta información pudo generar alarma entre los usuarios que utilizan durante todo el día los servicios de transporte del Metropolitano, en especial en un contexto donde las denuncias por extorsión en distintos sectores del país se han incrementado notablemente.

Como parte de la publicación difundida por la entidad también se observa la palabra "FALSO" sobre la imagen viral, este aviso formaría parte de una estrategia que llame la atención y se pueda frenar la desinformación en redes sociales.

Finalmente, con esta acción de la ATU, los usuarios que reciben comunicaciones relacionadas con la seguridad en el sistema de transporte pueden ser reportadas a la institución mediante sus canales de atención oficiales para ser corroboradas con la finalidad de aclarar el tema y no generar alarma colectiva.