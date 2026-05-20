Ministerio Público recupera los restos óseos de víctimas de Sendero Luminoso en los años 90

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la intensa búsqueda de 36 años, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en DD.HH. logró dar con los restos óseos de nueve personas en el departamento de Junín. Estos pobladores fueron víctimas de desapariciones forzadas y perdieron la vida a manos de Sendero Luminoso entre los años 1990 y 1993.

Hallazgos en los centros poblados

Esta diligencia se llevó en las localidades de Dos de Mayo y Villa Progreso, zonas que fueron golpeadas por el conflicto armado interno. Según el Ministerio Público mediante el portal oficial del Gobierno, el operativo fue liderado por los fiscales Rommel Sierra Pariona y Magali Sotomayor López. Esto se dio como parte de cinco investigaciones humanitarias abiertas.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos recuperó los restos de nueve personas que desparecieron entre 1990 y 1993, en la época de violencia ejercida por el terrorismo en Satipo, Junín.



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Los restos hallados pertenecerían a los hermanos Abraham, Máxima y Julián Osores, así como también el de Emiliano Paitampoma. Ellos habrían sido torturados y asesinados por Sendero Luminoso en junio de 1990. Asimismo, se identificaron los posibles restos de Aquiles Osores, Bernardo Espinoza y la menor de iniciales N.E.S.G. de tan solo 15 años.

"Las labores de excavación, identificación y eventual restitución de los restos a sus familiares reafirman el compromiso del Ministerio Público con la defensa de los derechos humanos y el esclarecimiento de hechos vinculados a desapariciones forzadas", indicó el magistrado.

Se lograron hallar 9 cuerpos.

En el caso de Luis Alá, se presume que fue interceptado por miembros de Sendero Luminoso en 1992 cuando transitaba entre Sol de Oro y Dos de Mayo, donde fue ejecutado con armas de fuego. Adán Casishahuana falleció de un disparo en la cabeza en 1991 tras activar una trampa artesanal instalada por los terroristas.

Apoyo forense y acompañamiento

Esta intervención contó con el respaldo del Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal y el Comité Internacional de la Cruz Roja. La Dircote y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas brindaron soporte operativo y acompañamiento psicosocial necesario para los deudos.

La Fiscalía busca esclarecer las identidades de las víctimas.

Los especialistas destacaron que este trabajo permite a los familiares integrarse en procesos de justicia, memoria y verdad. Dignificar a las víctimas es el objetivo central tras décadas de espera, permitiendo que sus seres queridos finalmente puedan cerrar ese doloroso episodio.

La recuperación de estos restos óseos representa un avance fundamental en el hallazgo de más víctimas de Sendero Luminoso. Este esfuerzo las autoridades logra asegurar que la memoria y la justicia prevalezcan, buscando el alivio de las familias afectadas por estas desapariciones forzadas dada en los años más oscuros del conflicto.