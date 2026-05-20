Wilson Soto plantea que extranjeros no ocupen cargos en materia de seguridad nacional y en los sectores estratégicos del Estado

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) presentó un proyecto de ley con la finalidad de que se restrinja el acceso y desempeño de todo personal extranjero en el servicio público, específicamente en funciones vinculadas a la seguridad nacional y los sectores estratégicos del Estado.

Dicha iniciativa legislativa se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 14645/2025-CR presentado el miércoles 20 de mayo, a través de la plataforma institucional del Congreso de la República, el cual cuenta con el respaldo de su bancada.

Proyecto de ley.

¿Qué restricciones plantea el proyecto de ley?

De acuerdo con lo propuesto por el parlamentario acciopopulista, se busca evitar que el personal extranjero acceda al manejo de información clasificada, datos sensibles, o funciones vinculadas a la seguridad nacional y a los sectores estratégicos del Estado.

En ese sentido, propone la restricciones para ocupar los siguientes puestos y cargos a manera de interés público esencial:

Director, jefe, subdirector, analista principal y personal operativo con acceso directo a información calificada como "secreto nacional" o "ultrasecreto" en los organismos componentes del Sistema de Defensa Nacional y del Sistema de Inteligencia Nacional. Mandos operativos, estratégicos y de planificación en la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Personal con facultades de custodia física, lógica o administrativa de las instalaciones críticas de seguridad del Estado, incluyendo centros de comando, centrales de comunicaciones protegidas y repositorios de información clasificada. Funcionarios o servidores que ejerzan potestad de control migratorio, fiscalización de fronteras o inteligencia antiterrorista. Alta dirección en empresas estatales que administren recursos naturales estratégicos. Servidores del sistema electoral.

"La presente iniciativa legislativa no vulnera el principio de igualdad y no discriminación, en la medida en que no establece una exclusión generalizada del acceso de personas extranjeras al empleo público. Por el contrario, propone restricciones específicas, debidamente justificadas, aplicables únicamente a aquellos cargos cuya naturaleza implica el ejercicio de funciones estratégicas o el acceso a información sensible para la seguridad nacional", señala en su exposición de motivos.

Disposiciones a cargo del Gobierno

De aprobarse el proyecto de ley en el Pleno del Congreso, el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, aprobará y actualizará anualmente una lista de puestos y cargos críticos en los que, por razones de seguridad nacional, el personal extranjero no podrá desempeñarse bajo ninguna modalidad contractual.

Dicha restricción comprenderá, especialmente, los cargos vinculados a funciones en la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Ministerio de Defensa (MINDEF), el Ministerio del Interior y demás entidades que el decreto supremo determine.

Por su parte, el personal extranjero que incumpla las obligaciones de confidencialidad o acceda indebidamente a información clasificada será pasible de:

Cancelación inmediata de la relación laboral o contractual. Impedimento de reingreso al sector público por un período de hasta 10 años. Expulsión del territorio nacional, previo proceso administrativo migratorio. Denuncia penal ante el Ministerio Público por los delitos que resulten aplicables.

Finalmente, la presente iniciativa no genera gastos significativos al erario nacional, en tanto no implica la creación de nuevas entidades, estructuras orgánicas ni la implementación de sistemas adicionales.