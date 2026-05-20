Perú es el país con el aire más contaminado de Latinoamérica: Esta ciudad superó a Lima

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú atraviesa un momento crítico en materia ambiental. El más reciente reporte sobre calidad del aire de IQAir reveló que el país se ha convertido en el de peor desempeño de Latinoamérica, con un promedio anual de partículas contaminantes finas PM2.5 que supera ampliamente los estándares internacionales.

La situación no solo compromete la salud de millones de ciudadanos, sino que también expone la falta de políticas sostenibles frente al parque automotor antiguo y la gestión del transporte público.

El retroceso nacional

En 2025, el Perú registró un promedio de 19.1 µg/m³ de PM2.5, frente a los 17.1 µg/m³ del año anterior, de acuerdo a cifras citadas por la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Este incremento coloca al país casi cuatro veces por encima del límite recomendado por la OMS (5 µg/m³). En el ranking mundial, Perú pasó del puesto 58 al 40, lo que evidencia un deterioro significativo en la calidad del aire.

Situación es provocada en gran medida por vehículos que han superado su vida útil.

La capital sigue siendo un foco de contaminación mostrando niveles alarmantes de 18.5 µg/m³. Estos valores duplican y hasta sextuplican el estándar internacional, afectando directamente a la población que convive con altos índices de congestión vehicular.

Ciudad en el sur supera a Lima

El informe reveló un dato inesperado: Arequipa se convirtió en la ciudad que superó los niveles de contaminación de Lima, con 26.1 µg/m³. Este resultado rompe la percepción de que la crisis ambiental se concentra únicamente en la capital y coloca a la Ciudad Blanca por encima de metrópolis como Ciudad de México y Santiago de Chile.

Sin embargo, ello no implica que, en su conjunto, la capital presente mejoras, siendo que a Arequipa la superan distritos limeños como Santa Anita (33 µg/m³) siendo el caso más grave, seguido de Pachacamac (31.8 µg/m³), Puente Piedra (28.9 µg/m³), Comas (28.7 µg/m³), San Juan de Lurigancho (27.1 µg/m³) e incluso San Borja (26.5 µg/m³).

Contaminación promedio de ciudades peruanas (AAP).

Varias de estas ciudades superan el estándar de la OMS, confirmando que la contaminación es un problema nacional. La única excepción positiva fue Puno (5.3 µg/m³), que se acerca al límite recomendado.

Factores detrás del problema

La AAP advierte que el parque automotor es uno de los principales responsables. La edad promedio supera los 14 años en vehículos livianos y 16 en pesados, con buses y camiones de más de 30 años aún en circulación. Un vehículo con más de 20 años puede ser hasta 53 veces más contaminante que uno nuevo.

A ello se suma la falta de inspecciones técnicas rigurosas y el retraso en la adopción del estándar Euro 6. Por ello, algunas medidas de solución incluyen programas de chatarreo para renovar el parque automotor, impulso a vehículos eléctricos e híbridos y la masificación del GNV como alternativa más limpia.

Con el Perú convertido en el país con el aire más contaminado de Latinoamérica, la discusión ya no puede postergarse: se necesita una estrategia integral que combine renovación vehicular, combustibles limpios y transporte público eficiente. La salud de millones de peruanos depende de ello.