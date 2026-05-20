INDECI exhorta a Tacna a prepararse ante eventual terremoto y tsunami.

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras el fuerte sismo de magnitud 6.1 registrado en Pisco, el director de Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en Tacna, Jorge Luis De Lama Infante, informó que la región continúa reforzando medidas de prevención y preparación ante un eventual terremoto de gran magnitud y tsunami. Exhortó a la población a participar en el simulacronacional multipeligro programado para el próximo 29 de mayo a las 10:00 a.m..

El funcionario explicó que el movimiento telúrico ocurrido en Ica se sintió en varias regiones debido a que se produjo en la placa continental y a poca profundidad. Según señaló, esta situación generó escenas de desesperación entre la población y dejó personas heridas durante las evacuaciones.

"Lo que ocurrió en Pisco demuestra que debemos estar preparados. Muchas personas resultaron heridas por la desesperación y por no saber cómo reaccionar ante una emergencia", manifestó De Lama.

Asimismo, recordó que el Perú se encuentra dentro del cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. En ese sentido, advirtió que Tacna enfrenta un prolongado silencio sísmico desde hace más de 170 años, lo que incrementa la posibilidad de un evento de gran intensidad.

"Mientras más tiempo pase, la energía sigue acumulándose. En algún momento ocurrirá un gran sismo de más de ocho grados y debemos estar preparados", sostuvo.

Zonas vulnerables y sistema de alerta

El director de INDECI indicó que algunos sectores de la región presentan mayor vulnerabilidad debido a construcciones levantadas en zonas consideradas de alto riesgo. Entre ellas mencionó distritos como Ciudad Nueva y Alto de la Alianza.

De Lama también destacó la implementación del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPE), el cual cuenta con cinco antenas instaladas en diferentes puntos de la ciudad.

"Estas sirenas permitirán alertar a la población segundos antes de un fuerte sismo. Aunque parezca poco tiempo, esos segundos pueden salvar vidas", explicó.

Preparación y ayuda humanitaria

Respecto a la capacidad de respuesta, el funcionario informó que el Gobierno Regional de Tacna cuenta con almacenes abastecidos con bienes de ayuda humanitaria como carpas, frazadas, baldes y herramientas para atender emergencias.

Además, indicó que INDECI mantiene reservas adicionales para intervenir en caso de que un desastre supere la capacidad de respuesta regional. En relación con el próximo simulacro, precisó que el ejercicio permitirá evaluar la reacción de las autoridades, instituciones y ciudadanía frente a un escenario de sismo seguido de tsunami.

"El simulacro es fundamental porque nos enseña cómo evacuar, cómo actuar y cómo proteger a nuestras familias. Está en juego nuestra vida", enfatizó.

Finalmente, recomendó a todas las familias implementar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, botiquín, documentos y medicamentos básicos.