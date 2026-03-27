Serenazgo comenzará a usar pistolas eléctricas a partir del domingo, afirma alcalde de Lima

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que, tras la adquisición de armas no letales por parte de la comuna, estas empezarán a ser usadas por el personal de serenazgo a partir de este domingo.

De acuerdo a declaraciones obtenidas por Canal N, el burgomaestre señaló que esta medida se dará en el marco del inicio de Semana Santa, donde en paralelo el gobierno ha dispuesto el despliegue de 27 mil efectivos para el resguardo de iglesias, rutas procesionales, espacios públicos, zonas turísticas y terminales de transporte.

Los serenos que harán uso de estas armas no letales, según Reggiardo, se encuentran debidamente capacitados para intervenir en situaciones de riesgo; además de la pistola de electrochoque (taser), el equipo cuenta con una bodycam que se activa automáticamente al desenfundar el arma, lo que permitirá guardar registro del momento y evitar posibles excesos en las intervenciones y labores de fiscalización.

Más de S/6 millones invertidos

El alcalde Reggiardo señaló que la adquisición del equipamiento no letal se realizó tras la declaratoria del Estado de Emergencia y tuvo una inversión superior a los S/6 millones: más de S/2 millones en las taser y más de S/2 millones en las cámaras corporales.

Asimismo, destacó que su gestión cuenta actualmente con más de mil cámaras de seguridad repartidas alrededor de la capital, en comparación a las 167 que habían al inicio de su gestión. Ahora la comuna se proyecta a llegar a las 4.500 cámaras conectadas a un centro de control C5, mismo que, según confirmó, se viene construyendo en Las Malvinas y contará con la participación del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional.

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Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, presenta cámaras corporales y armas no letales para serenazgo



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Gobierno aprobó características del equipo no letal

A mediados de marzo, el Ministerio del Interior (Mininter) había aprobado las características de los medios de defensa no letales que fueron autorizados para el cuerpo de serenazgo municipal y provincial en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Tras la oficialización previa de la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal (Ley N.º 31297) dada en noviembre del 2025, la pistola de electrochoque fue incorporada como elemento válido para la autodefensa de los serenos durante sus intervenciones.

Con ello, de acuerdo con la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo N.º 015-2025-IN, ahora son seis los medios que dispondrán los agentes a nivel nacional, siendo estos:

Grilletes de seguridad Escudos Bastones tonfa Aerosoles de pimienta Chalecos antibalas Pistola eléctrica o de electrochoque

Con la confirmación de la fecha para el inicio del uso de estos implementos, se espera que los serenos jueguen un rol más protagónico en la lucha contra la inseguridad ciudadana. De acuerdo al alcalde, este sería un paso previo a o que se espera ser una "Guardia Municipal", donde los serenos incluso puedan hacer uso de armas de fuego. Los reportes de cómo se utilicen estas no letales determinará si esto último se llega o no a cumplir.