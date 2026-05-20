Pánico en Nueva York: Vehículo explota cerca del toro de Wall Street en pleno distrito financiero

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tarde del martes 19 de mayo, un vehículo explotó en las inmediaciones del icónico toro de Wall Street, en el corazón del distrito financiero de Nueva York. La bola de fuego y la densa columna de humo generaron pánico entre transeúntes y turistas que recorrían la zona, obligando a evacuar calles cercanas.

Aunque el impacto fue espectacular, las autoridades confirmaron que afortunadamente no hubo heridos ni víctimas que lamentar.

Vehículo comenzó a incendiarse

El estallido se produjo alrededor de las 17:00 horas en la intersección de Broadway y Stone Street, frente a la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

Testigos grabaron el momento en que el vehículo comenzó a incendiarse hasta quedar completamente calcinado, momento donde este explotó, avivando las llamas y propagándose varios metros, ocasionando un terrible susto entre los que presenciaban el hecho. Según reportes preliminares, se trataba de un Infiniti QX60 a gasolina, aunque la investigación oficial aún no determina las causas exactas.

Respuesta de las autoridades

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) recibió la alerta a las 17:02 y desplegó varias unidades para controlar el fuego, tarea que se prolongó por más de 90 minutos.

La Policía de Nueva York (NYPD) acordonó la zona y confirmó que no se registraron heridos. La hipótesis inicial apunta a una falla mecánica o sobrecalentamiento, descartando por ahora un acto intencional.

#20May | Una explosión de un vehículo en plena vía pública y frente a la icónica escultura del Toro de Wall Street desató momentos de caos y alarma en el distrito financiero de la ciudad de Nueva York. 🇺🇸💥🏙️



De acuerdo con la información provista por la cadena CNN, el automóvil... pic.twitter.com/KF3tYv7AnL — El Nacional (@ElNacionalWeb) May 20, 2026

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de peatones huyendo mientras otros grababan el incendio. El hecho generó gran alarma por ocurrir en una zona altamente concurrida y turística, donde diariamente circulan miles de personas. La espectacularidad de las imágenes hizo que rápidamente se viralizaran en plataformas digitales.

El distrito financiero de Nueva York ha sido escenario de incidentes históricos, como el atentado de 1920 que dejó decenas de muertos. Aunque en este caso se trató de un accidente, la magnitud del fuego reavivó la preocupación sobre la seguridad en áreas emblemáticas de la ciudad.

La explosión del vehículo cerca del toro de Wall Street fue un episodio que, aunque no dejó víctimas, puso en alerta a residentes y turistas en pleno corazón financiero de Manhattan.

La rápida respuesta de bomberos y policías evitó mayores consecuencias, pero la investigación sobre las causas continúa. El incidente recuerda la vulnerabilidad de espacios icónicos ante emergencias repentinas y la importancia de protocolos de seguridad en zonas de alta concentración pública.