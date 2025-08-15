Pleno no alcanza los votos para aprobar ley que permitía a congresistas hacer campaña política

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El pleno del Congreso no logró obtener los votos necesarios para aprobar el proyecto de resolución legislativa que buscaba facultar a los parlamentarios a promover sus posiciones políticas en actividades proselitistas durante la semana de representación, sin que implique una infracción a la neutralidad electoral.

No alcanzaron votos

La iniciativa legislativa obtuvo 55 votos a favor, 18 votos en contra y 4 abstenciones, el dictamen busca incorporar el artículo 24-A al reglamento interno. Para ser aprobada, se necesitaba el voto de la mayoría del número legal de los miembros del Congreso, aun que obtuvo el apoyo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú y Honor y Democracia, no fue suficiente.

La medida era impulsada por el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría de la bancada de Fuerza Popular. En el documento se señalaba que "los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o neutralidad".

Sin embargo, se establecía que la facultad no permitía realizar actividades proselitistas durante las sesiones del Pleno o de comisiones, a menos que se solicite la debida licencia sin goce de haber.

Alegría defendió la iniciativa al señalar que la impunidad funcional de los congresistas, por sus opiniones y votos son "una prerrogativa que no es un privilegio, como muchos han tratado de enfocar; esto más bien representa una garantía institucional que protege la independencia del Congreso". Además, rechazó que la iniciativa promueva la desigualdad al vulnerar la neutralidad política.

Cabe señalar que, luego de que no se aprobara la propuesta, el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, presentó una reconsideración para que el Pleno vuelva a votar el texto elaborado por la Comisión de Constitución y Reglamento. De ser aceptado, el tema podría volver al debate legislativos en una nueva sesión.

¿Qué dice el texto?

El dictamen aprobado en Comisión de Constitución permite que los legisladores realicen proselitismo y campaña política en las semanas de representación. La única restricción es la prohibición en horarios de comisiones o pleno, a excepción de solicitar licencia sin goce de haber.

"Los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad y/o neutralidad. Esto no habilita actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollan las sesiones de comisiones en las que son miembros y/o del Pleno del Congreso, salvo se solicite licencia sin goce de haber respectiva", indica el texto.

Este es el texto que durante la última sesión del pleno del Congreso no logró obtener los votos necesarios para su aprobación, sin embargo, se ha presentado una reconsideración que permitiría que sea puesta nuevamente en debate legislativo.