Dina Boluarte: "Siempre se debe de trabajar con las manos limpias, la frente en alto y la conciencia tranquila"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Dina Boluarte se hizo presente este jueves 11 de septiembre en el Centro de Convenciones de Lima para ser parte de la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios de la UIP. Ahí, la mandataria volvió a dejar un contundente mensaje a sus críticos señalando que seguirá trabajando sin importarle los cuestionamientos.

Dina Boluarte vuelve enviar mensaje a sus críticos

Durante su alocución, la presidenta de la República aseguró que uno de los pilares para sacar adelante el país es trabajar con unidad. Además, resaltó lo hechos por los gobiernos regionales, locales y otros sectores que han aportado durante estos años de su gestión.

"Saben cual es uno de los principales retos: trabajar con unidad. Lo que nuestro gobierno ha conseguido no hubiera sido posible sin el compromiso ni el trabajo conjunto de las autoridades regionales, locales, congreso, la empresa privada y la sociedad", indicó.

Pese a las acusaciones por corrupción que se han dado en el último tiempo, Dina Boluarte dejó en claro que la premisa de su administración es trabajar con las manos limpias y la conciencia tranquila. Fue ahí cuando remarcó que no le importa las críticas o amenazas que recibe a diario desde diferentes sectores.

"Otro aspecto clave es trabajar sin corrupción. Esa es la clave, el trabajo honesto y transparente. No importan las trabas que pongan algunos, las amenazas o críticas, siempre se debe de trabajar con esa unidad, sin corrupción, con las manos limpias, la frente en alto y la conciencia tranquila", añadió.

El crecimiento económico

Desde hace un tiempo, la mandataria ha señalado el crecimiento económico como el factor clave de su gobierno. Por ello, volvió a resaltar que la economía nacional ha crecido en más de 3 puntos porcentuales, además de las exportaciones.

También indicó que han logrado poner en marcha obras que se habían paralizado durante décadas como la construcción de colegios y hospitales en distintos puntos del país.

"El año 2024 la economía de nuestro país creció 3,3 %, las exportaciones se expandieron en 15 % y para este año proyectamos crecer 3,5 % demostrando que este crecimiento no era un efecto rebote. Hemos destrabado obras que estaban paralizadas por la burocracia y la decidía desde hace casi 30 años. Estamos construyendo hospitales, puentes que unen puentes, aeropuertos que nos unen con el mundo", finalizó.

De esta manera, Dina Boluarte aseguró que su gobierno trabaja con las manos limpias y con la conciencia tranquilas y dejó en claro que hace caso omiso a los cuestionamientos de sus críticos.