Asociación de Jueces rechazó inhabilitación de Delia Espinoza y exigen al Congreso respetar equilibro de poderes

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia se pronunció en contra de la decisión del Congreso de inhabilitar por 10 años del ejercicio de cargos públicos a la suspendida Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Además, advirtió que el Tribunal Constitucional habría contravenido lo dictado por la Constitución.

Denuncian uso irregular de inhabilitación política

Mediante un comunicado oficial, JUSDEM rechazó la sanción contra Espinoza por parte del Parlamento se dio "en un contexto de graves cuestionamientos públicos por prácticas de blindaje", mediante un procedimiento que, según consideran, vulnera directamente la autonomía del Ministerio Público.

Asimismo, la agrupación de magistrados condenó que el "grave" proceder del Poder Legislativo derive de una observancia "selectiva" y en función a la coyuntura política, motivada por el interés de algunos parlamentarios de obtener impunidad.

"Observamos que resulta sumamente grave que una parte significativa de congresistas que votaron por dicha inhabilitación, estén sometidos a investigación penal, pues, no solo evidencia un serio conflicto de intereses, sino un riesgo cierto de la utilización del poder político para fines de impunidad", señalaron.

Si bien el JUSDEM reconoce que la inhabilitación es una facultad constitucionalmente prevista y propia del Congreso, "no puede ser utilizada de manera irregular para frustrar el derecho de la sociedad a la persecución penal de delitos graves, en particular aquellos vinculados a la corrupción en agravio del Estado".

En ese sentido, exigieron al Parlamento respetar el sistema de equilibro de poderes y el "principio de corrección funcional", evitando actos que debiliten la institucional democrática y autonomía de organismos constitucionales.

Pronunciamiento de la Asociación de Jueces respecto a inhabilitación de Delia Espinoza.

Advierten "injerencia indebida" del TC

Por su parte, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia advirtió una "injerencia indebida" por parte del Tribunal Constitucional en referencia a la medida cautelar que otorgó con la que suspende la orden del juez Juan Torres Tasso de reponer a Delia Espinoza como Fiscal de la Nación.

Sostuvieron que este accionar del TC se dio "en abierta contravención del principio de independencia jurisdiccional reconocido en el artículo 139.2 de la Constitución", que indica que "ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional".

"Ninguna decisión estatal puede situarse por encima de los estándares del Sistema Interamericano y Universal de DDHH. Los jueces de la República se encuentran plenamente habilitados para ejercer control constitucional y convencional, sino que ello dé lugar a persecución o represalia alguna", agregaron.

También se pronunciaron respecto a la reciente solicitud de Delia Espinoza hacia el juez Torres Tasso de inaplicar la decisición del TC y proseguir con su demanda contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la cual el magistrado no aceptó y decidió continuar con la suspensión del trámite del proceso de amparo.

"Se viene utilizando la narrativa de desacato para criminalizar la función jurisdiccional y fiscal, pese a que dichas funciones son garantías esenciales para la ciudadanía y para la vigencia del orden democrático", señala el comunicado.

