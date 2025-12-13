RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Mediante comunicado

Universidad San Marcos se pronuncia y rechaza show polémico durante celebración estudiantil

La Universidad Mayor de San Marcos emitió un comunicado en el que se pronunció sobre un show polémico durante una celebración estudiantil que se viralizó en redes sociales.

San Marcos se pronuncia tras show polémico durante celebración estudiantil
San Marcos se pronuncia tras show polémico durante celebración estudiantil (Foto: Composición Exitosa)

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/12/2025

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se pronunció tras la realización de un show polémico llevado a cabo en la Plaza Fray Tomás de San Martín, que se encuentra ubicada en el frontis de las oficinas del rectorado.

El show polémico durante celebración estudiantil

El mencionado acto se desarrolló la noche del último viernes 12 de diciembre, en el marco de las actividades por el 60° aniversario de la Facultad de Ingeniería Industrial y se difundió mediante las redes sociales, principalmente mediante 'X' (antes Twitter).

En las imágenes se observa a numerosos alumnos de la casa de estudios participando dinámicamente del show que estaban brindando dos strippers, un varón y una dama, que estaban vestidos con prendas diminutas.

Lo que causó mayor polémica fue que algunos de los estudiantes que eran parte del público tanto hombres como mujeres procedieron a bailar junto con los artistas de una forma inescrupulosa e inclusive hasta tal punto de ser obscena.

A raíz de ello la escena provocó una inmediata reacción de rechazo y debate por parte los cibernautas así como también dentro y fuera de la comunidad sanmarquina.

San Marcos se pronuncia mediante comunicado

En respuesta a lo suscitado, la 'Decana de América' recurrió a sus canales oficiales para pronunciarse mediante un comunicado en el que rechazó tajantemente el hecho en la plaza universitaria y también mostró su indignación.

La casa de estudios capitalina aclaró que "si bien la autorización fue otorgada exclusivamente para la conmemoración de una fecha académica e institucional", fueron los organizadores de la celebración "incurrieron en una grave desviación del propósito aprobado".

Bajo esa premisa, la institución universitaria subrayó que este tipo de actos afectan directamente la imagen de la universidad y mengua en el respeto que merece.

"La incorporación y difusión de espectáculos que vulneran el decoro, las buenas costumbres y la envestidura económica constituyen una transgresión inaceptable que afecta directamente la imagen institucional de la Decana de América y menoscaba el respeto debido a nuestra comunidad universitaria", se lee en la misiva.

Por último, la Universidad San Marcos decidió que "queda suspendida, a partir de esta fecha, la realización de verbenas, fiestas y actividades de naturaleza no académica dentro de la Ciudad Universitaria".

 

En síntesis, tras llevarse a cabo un show de strippers durante una celebración estudiantil que causó polémica en redes sociales, la Universidad San Marcos se pronunció mediante un comunicado en el que mostraron su rechazo a dicho acto.

