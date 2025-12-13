Fiscalía interviene penal de máxima seguridad de Chiclayo tras alerta de intento de fuga de internos

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un intento de fuga planeado desde el interior del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo alertó a los funcionarios del Ministerio Público que realizaron una intervención tras recibir información confidencial.

Intervención fiscal a penal de Chiclayo

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque efectuó una inspección sorpresiva al interior del penal de máxima seguridad de Chiclayo ante la alerta de fuga de internos.

El operativo conformado por funcionarios del Ministerio Público y agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron la requisa penal con el fin de recopilar información y neutralizar el intento de escape.

Durante la inspección se dio la intervención en seis celdas puntuales, como resultado de la alerta brindada por un testigo con código de reserva que alertó sobre el plan de huida.

Escape a punta de explosivos

Según la información otorgada al Ministerio Público, un grupo de internos habría tomado el impulso de escapar del establecimiento penitenciario intentando a amedrentar al personal penitenciario.

Para ello, se habría intentando evadir la vigilancia del establecimiento con el uso de material explosivo y armas de fuego. Ello, evidencia la ineficacia de los procesos de control, vigilancia e, incluso, corrupción, al permitir el ingreso de material usado con fines criminales.

De haberse realizado el escape, se habría puesto en riesgo la seguridad al interior y exterior del penal de máxima seguridad.

Fiscales especializados y personal de la Diviac ingresaron al penal y se realizó una requisa necesaria donde se incautaron elementos que corroboraron la información proporcionada por el testigo. De esta forma, se logró asegurar el control de la situación.

Hallan artefacto explosivo fuera del penal Castro Castro

Durante la madrugada del viernes 12 de diciembre, personal de seguridad del penal Castro Castro halló un artefacto explosivo en forma de granada en los exteriores del recinto. Ante ello, el INPE anunció medidas de seguridad.

Tal artefacto se encontraba cubierto con una cinta de embalaje. También se encontraron dos papelógrafos con escritos y un chaleco.

Ante ello, el INPE rechazó enérgicamente estos actos, que buscan "amedrentar la lucha contra la extorsión desde los penales".

Por un lado, el intento de fuga y el uso de explosivos a exterior de penal se enmarca en medio de las amenazas de muerte que habría recibido el presidente del INPE, Iván Paredes, por realizar requisas en el sistema penitenciario.

En el caso de Chiclayo, reclusos del penal de máxima seguridad habrían intentado ejecutar un intento de fuga la cual fue prevenida tras la alerta recibida por la Fiscalía.