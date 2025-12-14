Elecciones 2026: JNE excluye a Martín Vizcarra, Delia Espinoza y otros inhabilitados del Padrón Electoral Preliminar

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyó del padrón electoral a un total de ocho inhabilitados para ejercer la función pública, sanción que fuera aprobada en el Congreso de la República.

A través de la Resolución N.º 0744-2025-JNE, publicada el sábado 13 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano, el organismo electoral dispuso la exclusión de los exfuncionarios públicos, como resultado de su labor de fiscalización realizada al Padrón Electoral Preliminar que fuera remitido por el RENIEC entre noviembre último e inicios de diciembre.

Los inhabilitados que quedan fuera de las elecciones generales

De acuerdo con lo resuelto por el Pleno del JNE, y en atención a lo que dicta el artículo 100 de la Constitución, han quedado oficialmente fuera de las próximas elecciones generales los siguientes ciudadanos, tras el procedimiento llevado a cabo en el Parlamento:

Martín Vizcarra Cornejo: Expresidente de la república y con dos inhabilitaciones por cinco y diez años desde el 12 de mayo del 2022 y 16 de abril del 2021, respectivamente. Freddy Ronald Díaz Monago: Excongresista con inhabilitación por 10 años desde el 12 de enero del 2023. Yesenia Ponce Villarreal de Vargas: Excongresista con inhabilitación por 10 años desde el 23 de junio del 2023. Víctor Marcial Zamora Mejía: Exministro de Salud con inhabilitación por 10 años desde el 13 de diciembre del 2024. César Hinostroza Pariachi: Exjuez con inhabilitación por 10 años desde el 4 de octubre del 2018. Guido César Águila Grados: Expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura con inhabilitación por 10 años desde el 4 de octubre del 2018. Pilar Elena Mazzetti Soler: Exministra de Salud con inhabilitación por ocho años desde el 16 de abril del 2018. Delia Milagros Espinoza Valenzuela: Exfiscal de la nación con con inhabilitación por 10 años desde el 5 de diciembre del 2025.

Es importante señalar que, la suspensión de la actividad pública les implica perder el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participación y el derecho de fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza.

Aprueban el Padrón Electoral Definitivo

Tras las presentación del Padrón Electoral Preliminar y las depuraciones realizadas en mérito a las observaciones del RENIEC y la labor de fiscalización del JNE, este organismo aprobó el Padrón Electoral Definitivo para el desarrollo de las elecciones generales convocada para el 12 de abril del 2026.

En ese sentido, la cantidad de ciudadanos peruanos a votar es de 27 325 432, de los cuales 26 114 619 se encuentra en el territorio nacional y 1 210 813 en el extranjero.

Resolución N.º 0744-2025-JNE.

Cabe señalar que, el Departamento de Lima concentra la gran masa electoral (8 683 109 - 31.7 %), de este, Lima Metropolitana alberga a 7 853 225 votantes (28.7 %). Por su parte, el distrito de San Juan de Lurigancho es la jurisdicción con más electores del Perú (816 335 - 3 %). A nivel regional, La Libertad, Piura y Arequipa, son las regiones con mayor votantes.

Finalmente, la resolución en mención será puesta de conocimiento a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para los fines correspondientes.