Metropolitano: ATU confirma solicitud de préstamo al Banco Mundial para ampliar y renovar flota del sistema

El Metropolitano se ha convertido en un sistema de transporte vital para que miles de personas de Lima puedan llegar a sus respectivos destinos todos los días. Sin embargo, este también se ha vuelto una verdadera pesadillas para sus pasajeros ya que a diario se reportan largas colas, demoras en los buses y otros inconvenientes más generados por diversos factores.

ATU confirma préstamo para renovar flota del Metropolitano

Uno de los temas que los pasajeros más han reclamado en el último tiempo es la antigüedad de las unidades que realizan los viajes a lo largo de todo el recorrido. Estos exigen que se renueva lo más pronto posible toda la flota para que el servicio pueda mejorar de manera significativa.

Justamente, Exitosa conversó con el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, David Hernández, quien confirmó que la entidad viene gestionando un préstamo para la adquisición de nuevos buses para uso del Metropolitano. El alto funcionario precisó que se está trabajando de la mano con el MEF para alcanzar su cometido.

"Recordemos que el Metropolitano fue un objetivo que iniciamos en nuestra gestión y ver el tema del financiamiento con el Banco Mundial. Hay que retomar rápidamente el trabajo con la entidad, de la mano con el MEF para aumentar la flota que faltaba para la zona de ampliación norte y la recuperación de toda la infraestructura del Metropolitano", indicó.

Largas y falta de buses son problemas diarios del Metropolitano.

Según indicó, otro punto que necesita una renovación completa es el tema de la infraestructura del servicio ya que esta data aproximadamente desde el 2008 por lo que su ciclo de vida ya está cumplido. Por ello, lamentó que actualmente puertas o escaleras eléctricas presenten fallas por el paso de los años.

"El Metropolitano inició servicio en el 2010 y se había construido entre un año y un años y medio antes por lo tanto el equipamiento es antiguo obsoleto y hay que cambiar totalmente. Todavía tenemos algunos temas de equipamiento que pueden servir pero hay que darle un mantenimiento mayor como escaleras eléctricas ascensores, techos, etc", añadió.

Será un total de 60 buses

David Hernández también precisó que será un total de 60 buses los que se adquirirán tras lograr el préstamos del Banco Mundial. Estas unidades irán directamente a las cuatro empresas concesionarias que operan actualmente.

"La flota que se tiene estaba calculada para la atención de Matellini-Naranjal, 300 vehículos troncales, 225 alimentadores, ahora con la ampliación norte tienes más kilómetros que atender, más estaciones que atender", finalizó.

