Canciller destaca propuesta de Trump de designar al Perú como aliado no miembro de la OTAN: "Es de significativa relevancia"

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que se conociera la propuesta de Donald Trump de considerar al Perú como un aliado estratégico no miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el canciller peruano, Hugo de Zela, se pronunció al respecto, valorando la intención surgida desde la Casa Blanca.

Es importante mencionar que, como parte del procedimiento a desarrollar desde Washington, el mandatario estadounidense comunicó su deseo a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para que pueda concretarse la designación, la cual compartiría en conjunto con Argentina, Brasil y Colombia.

Destaca nombramiento del Perú

El ministro de Relaciones Exteriores reveló que la propuesta era un tema "que ya se venía hablando desde hace un tiempo", mostrando así su optimismo de que en los próximos meses se pueda hacer realidad, destacando el primer paso dado desde América del Norte.

"Es una decisión política de la administración Trump de significativa relevancia, porque ratifica la confianza de los EE.UU. en el Perú como aliado estratégico en la región en materia de seguridad y defensa", manifestó

Sobre las implicancias que traería la formalización de la alianza entre ambos países, de Zela indicó, "que trae algunos beneficios militares y económicos importantes". Como, por ejemplo, la "facilidad para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, de equipamiento, de municiones y de tener la posibilidad de disponer de existencias de reserva de guerra de propiedad norteamericana" en territorio peruano.

Reunión con Marco Rubio fue clave para iniciar el pacto

Un factor clave para el inicio del procedimiento fue la reunión que sostuvo de Zela con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a inicios de diciembre, puesto que, una de las nuevas estrategias asumidas desde Norteamérica es fortalecer vínculos regionales con países que comparten prioridades en materia de seguridad, defensa y lucha contra el crimen organizado.

"El secretario Rubio me comunicó ya la decisión norteamericana de seguir adelante con nuestra designación como aliado principal no miembro de la OTAN", mencionó.

Es importante mencionar, que la autoridad estadounidense aceptó el ofrecimiento del Estado peruano de visitar nuestro país próximamente. A su retorno a Lima, el canciller adelantó que la llegada de Marco Rubio sería en el primer trimestre del 2026, previa reconfirmación debido a la extensa agenda que maneja.

La propuesta de Trump de formalizar alianzas con países de América Latina, como el Perú, refleja su intención de lucha permanente y total contra el narcotráfico que llega a su país y en medio de una posible intervención militar en Venezuela.