Premier Ernesto Álvarez destacó la "estabilidad política" lograda por el Gobierno: "Hay un punto de quiebre"

14/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que el Gobierno ha logrado restablecer la estabilidad política del país, debido a que el foco ahora se centra en la exigencia de la disminución de homicidios.

Premier afirma que Perú ya posee estabilidad política

Durante su encuentro con la APEP, el premier afirmó que las medidas implementadas por la gestión del presidente interino José Jerí contra el crimen organizado y la ola de delincuencia que azota el país, como la declaratoria del estado de emergencia en Lima y otras regiones, ha favorecido un panorama de estabilidad a nivel político.

"La exigencia de resultados, como la disminución del número de atentados y de homicidios, representa un punto de quiebre porque significa que ya se ha logrado la estabilidad, que era el primer objetivo", declaró ante los periodistas.

Asimismo, el titular de la PCM destacó que, antes de la transmisión de mando que se realizará el próximo 28 de julio del 2026, el actual Gobierno de transición asumió el reto de combatir la criminalidad y cumplir metas concretas de cara al ciudadano, sin recurrir a buscar la legitimidad política.

Gobierno de Jerí ha devuelto la estabilidad política al país, afirmó premier Ernesto Álvarez Miranda.

Dado que ya se cuenta con las facultades para legislar, delagadas por el Congreso, Álvarez señaló que el Ejecutivo se apoyará en la experiencia nacional en la lucha contra el terrorismo. Además, tomará como referencia clave enfoques efectivos aplicados en otros países, como el Plan Bratton y algunas medidas adoptadas en El Salvador.

"Tenemos las facultades delegadas por el Congreso y vamos a hacer uso de ellas. Los grupos técnicos de los ministerios ya están trabajando y se engloban básicamente en dos rubros: en el tema de seguridad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia; y en materia de estabilidad económica, el Ministerio de Economía y Finanzas", precisó.

El premier adelantó algunas medidas a implementar: fortalecimiento de las sanciones por la tenencia ilegal de armas, actualización del tipo penal de la extorsión para responder a la complejidad actual del delito y la penalización de la pertenencia a bandas criminales.

Priorización de Tía María

Durante el mismo encuentro, Ernesto Álvarez Miranda señaló a la APEP que el gobierno central busca priorizar y viabilizar el proyecto minero Tía María a favor de las inversiones, en un contexto de competencia regional con países como Chile y Bolivia.

"No podemos dejar que suceda lo que pasó con Conga. Allí donde la minería legal no se desarrolla, cede su espacio a la minería ilegal que contamina y ejerce violencia social, violencia física contra las comunidades que se opusieron a la minería", argumentó.

El premier Ernesto Álvarez afirmó que el Ejecutivo ha logrado restablecer la estabilidad política al país.