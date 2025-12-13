Renzo Reggiardo pide celeridad al Ejecutivo para firmar acuerdo sobre tren Lima-Chosica: "Hemos tenido varias reuniones"

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, volvió a pronunciarse sobre la marcha blanca del tren Lima-Chosica la cual calificó de exitosa a pesar de las críticas recibidas en redes sociales. El burgomaestre dejó en claro que esto fue un hecho histórico para la capital ya que los vagones y locomotoras realizaron un primer recorrido hacia un patio de mantenimiento ubicado en Chosica.

"Ayer ha sido un día histórico donde han circulado por primera vez los vagones, coches y la locomotora de la empresa que nos donó este servicio de transporte masivo como CalTrain y han funcionado bastante bien. Esto se seguirá dando durante los próximos 15 días, vamos a sacar todos los coches para que circulen y llevarlos a un patio de mantenimiento en Chosica donde se le incorporarán los fluidos para que estén en óptimas condiciones y empiecen a movilizarse", indicó a Canal N.

Piden celeridad al Ejecutivo

En otro punto, Reggiardo solicitó al gobierno central de José Jerí y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que puedan darle la rapidez necesaria al acuerdo que tienen que firmar para que el proyecto pueda recibir luz verde.

"Tenemos que pedirle al gobierno central y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que le de celeridad a la firma del convenio que estamos por firmar en los próximos días y en función de eso vamos a empezar a adoptar otras disposiciones. Hemos tenido varias reuniones de carácter técnico que se han acelerado producto de la buena voluntad del gobierno central y el MTC y gracias a eso tenemos un tren en funcionamiento, sin pasajeros", finalizó.

Responde a las críticas por las locomotoras

Como se recuerda, en redes sociales se leyeron decenas de críticas debido a que las locomotoras donadas por CalTrain que deben jalar a los vagones eran jaladas por otra locomotora. Sobre ello, la máxima autoridad de la Municipalidad de Lima aseguró que para que operen de la mejor manera se les tiene que aplicar los fluidos necesarios los cuales serán colocados en el patio de mantenimiento en Chosica.

"Algunos han dicho que la locomotora ha sido jalada, evidentemente la locomotora tiene que ser en un primer viaje jalada porque va ser llevada al patio de mantenimiento para agregarle los fluidos y una vez que esto suceda se pondrá en funcionamiento y seguirá arrastrando los otros coches que seguirán movilizándose en esta marcha blanca", añadió.

De esta manera, el alcalde de Lima, Rengo Reggiardo, pidió celeridad al Ejecutivo para que se pueda firmar el acuerdo de operatividad del tren Lima-Chosica.