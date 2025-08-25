Dina Boluarte sobre el crecimiento económico del país: "Los peruanos gastan más porque su capacidad adquisitiva mejoró"

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en la presentación de una ambulancia aérea, dos aeronaves de instrucción y un helicóptero para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), para el desarrollo nacional. Durante su discurso, la mandataria subrayó que "económicamente el país está dando la talla internacional". Además, acotó que los peruanos gastan más porque su capacidad adquisitiva mejoró.

La adquisición de naves para la FAP

En primera instancia Boluarte Zegarra consideró que es "inaceptable e irresponsable" que se catalogue como 'inútiles' la adquisición de aeronaves para las Fuerzas Armadas del Perú (FAP), que serán destinadas para atender emergencias.

"Es inaceptable e irresponsable cuando algunas voces perversas señalan que las compras de aeronaves son inútiles. Que dotar de nuestra fuerza aérea de las herramientas adecuadas es en vano, critican con mezquindad de sus propias fuerzas armadas", manifestó.

En tal sentido, la presidenta de la República agregó que no se repita amargos impases de nuestra historia. Asimismo, la presidenta aseguró que no se debe dejar en el olvido a la nación en materia estratégica y militar.

Crecimiento económico

De otro lado, Dina Boluarte manifestó que el Gobierno "avanza firme y decidido en su compromiso de consolidar la economía" a fin de lograr un crecimiento económico sostenido para el bienestar y progreso para los peruanos.

#EnVivo



Dina Boluarte: La primera mitad del año, la economía peruana creció 3.3%, una de las tasas más altas de América Latina



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/yHIod3MgTB — Canal N (@canalN_) August 25, 2025

"El Gobierno avanza firme y decidido en su compromiso de consolidar nuestra economía nacional, sentando la base para un crecimiento sostenido que asegure bienestar y progreso para todos", remarcó Boluarte Zegarra.

En esa línea, la mandataria indicó la economía peruana creció 3.3 %, siendo una de las más altas de Latinoamérica y que se basó en el gasto de las familias peruanas. Asimismo, sostuvo que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en los primeros seis meses del año el gasto privado superó los 48 mil millones soles registrando una expansión de más del 3%.

Además, la presidenta de la República señaló: "Este dinamismo se da en un contexto de inflación baja y controlada, lo que significa que los peruanos no están gastando más porque los precios suben, sino porque su capacidad adquisitiva ha mejorado porque el crecimiento económico generado por nuestro gobierno está llegando al bolsillo de los peruanos".

De esta manera, la presidenta de la República Dina Boluarte sostuvo que los peruanos gastan más porque su capacidad adquisitiva mejoró. Además, resaltó que la economía peruana creció 3.3% siendo una de las más altas de Latinoamérica