De Queirolo a "El Emblemático Q de Lima": Indecopi obliga al icónico bar a cambiar de nombre

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tradicional Bar Queirolo, ubicado en el Centro Histórico de Lima y conocido como un lugar de reunión para bohemios, escritores y artistas, anunció que desde este lunes funcionará bajo el nombre de El Emblemático Q de Lima.

Un cambio forzado

La modificación, explicaron los propietarios en un comunicado oficial, responde a una resolución administrativa emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que restringe el uso del apellido familiar en su denominación comercial.

El proceso se originó tras la solicitud presentada por los dueños de otro establecimiento con nombre similar, quienes pidieron la exclusividad sobre el uso del apellido que históricamente identificaba al local del Centro.

Más de un siglo de tradición e historia

El establecimiento del Centro Histórico fue fundado en 1910 bajo el nombre de Bodega La Florida. En 1933, pasó a manos de Ernesto Queirolo, inmigrante genovés que lo transformó en el reconocido Bar Queirolo. Desde entonces, el local se convirtió en uno de los referentes culturales y gastronómicos más importantes de Lima.

La familia propietaria recordó en su pronunciamiento que su local tiene una trayectoria mucho más antigua, reconocida por generaciones como un espacio emblemático de Lima, donde convergen la buena cocina, el arte y la cultura.

A lo largo de más de 100 años, el bar ha recibido a intelectuales, artistas y poetas que marcaron la vida cultural de la capital. Además, ha sido un lugar icónico para disfrutar de la gastronomía criolla y la tradicional cocina limeña.

Identidad y compromiso intactos

Pese a la decisión de Indecopi, la familia aclaró que este cambio de nombre no altera su esencia ni su misión como referente de tradición en Lima.

"Pese a este cambio que esperamos sea temporal, reafirmamos nuestro compromiso con la historia, la tradición, la cocina peruana y el arte, tal como lo hemos hecho durante más de 100 años", precisaron en el comunicado.

De esta manera, El Emblemático Q de Lima buscará mantener viva la herencia cultural que lo convirtió en un punto de encuentro para generaciones de limeños.

La disputa entre dos locales históricos

El cambio de denominación responde a un conflicto legal entre el local del Centro y el ubicado en el distrito de Pueblo Libre, conocido como la Antigua Taberna Queirolo. Este último fue el que impulsó la disputa para obtener la exclusividad en el uso del apellido.

Actualmente, El Emblemático Q de Lima se encuentra en el cruce de los jirones Quilca y Camaná, en pleno corazón del Centro Histórico. Por su parte, la Antigua Taberna Queirolo funciona en Pueblo Libre, también con una amplia tradición vinculada a la vida bohemia y a la cultura popular limeña.

El cambio de nombre del histórico Bar Queirolo marca el inicio de un nuevo capítulo para un espacio que ha acompañado la vida cultural y gastronómica de Lima durante más de un siglo. Aunque ya no podrá llamarse como antes, El Emblemático Q de Lima promete seguir siendo el mismo lugar de encuentro de generaciones, manteniendo intacta la esencia de tradición, arte y bohemia que lo caracteriza.