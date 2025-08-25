Pedro Castillo inscribe su partido: "Es posible que estén buscando entrar al Congreso para lograr algún tipo de inmunidad"

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El experto de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, se pronunció ante la posibilidad de que el expresidente Pedro Castillo, junto a su familia, busquen entrar al Congreso de la República para "lograr algún tipo de inmunidad"; ello en el marco de las próximas elecciones 2026.

"Es una estrategia judicial"

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, Villalobos indicó que si bien no aspirarían a ganar en los procesos electorales para el cargo mayor, es decir, la presidencia, si utilizarían las elecciones para tener un cargo en el Parlamento y así puedan tener algún tipo de protección en los procesos judiciales que enfrentan. "Es una estrategia judicial", añadió.

"Es muy posible que Pedro Castillo y su familia, que está involucra en varios procesos penales y en varias investigaciones, estén buscando entrar al Congreso para lograr algún tipo de inmunidad, algún tipo de protección", dijo a Canal N.

Sobre inscripción de su partido

De tal modo, el experto hizo referencia a la inscripción del partido político "Todo con el Pueblo", agrupación del expresidente Pedro Castillo. Sobre ello, indicó que el detenido Castillo Terrones tiene una estrategia ante el proceso electoral y la creación de dicho grupo político no es reciente. "El proyecto de tener partido propio viene ya de cuando incluso estaba en el poder", precisó.

En tal sentido, indicó que con la confirmación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la inscripción de dicho partido conformado por familiares de Castillo, el expresidente va a buscar la impunidad y protección ante los procesos penales que se siguen en su contra por el presunto delito de rebelión, en el marco del fallido golpe de Estado, el cual se realizó en diciembre del 2022.

Según precisó, el expresidente y su familia no estarían aspirando a ganar las elecciones, debido a la complejidad que se implicaría ante los sucesos ocurridos durante su mandato. Lo que se buscaría llegar a un cargo en el Congreso de la República y así buscar su protección en las investigaciones fiscales y procesos penales en su contra.

Pedro Castillo seguirá en la cárcel. Ello luego que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial rechazara la apelación presentada por la defensa legal del expresidente al fallo que declaró infundado el cese de la prisión preventiva que cumple actualmente en el Penal de Barbadillo.

