Paolo Guerrero se pronunció sobre cruce de Barcos con Valera ¿Qué fue lo que dijo el 'Depredador'?

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El último Clásico del fútbol peruano dejó poco fútbol, pero sí una imagen que continúa dando de qué hablar: la pelea verbal entre Hernán Barcos y Álex Valera. Por tal motivo, el '34' de Alianza Lima, Paolo Guerrero, fue consultado, para conocer su opinión, en especial, sobre lo que dijo Jean Ferrari.

¿Qué dijo Guerrero sobre el cruce?

Tras estar presente en la práctica que realizó el cuadro 'íntimo' este lunes 25 de agosto en las instalaciones del EGB, el 'Depredador' fue abordado por la prensa y preguntado sobre el tema. Con brevedad, el máximo goleador de la selección peruana evitó ser específico sobre las declaraciones del director general de la FPF.

"No tengo absolutamente nada que declarar al respecto porque no toco ese tema (sobre las palabras de Barcos contra Alex Valera tras el partido)", manifestó el futbolista de 41 años.

Ha culminado el entrenamiento de Alianza Lima y Paolo Guerrero declaró sobre el clásico. Además, no quiso pronunciarse ante las declaraciones de Jean Ferrari en Videna sobre el tema de Barcos y Valera.



📹: Gonzalo Cardenas para D'Pase. pic.twitter.com/z40cENvbZ0 — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) August 25, 2025

El atacante blanquiazul evitó entrar en polémica con Jean Ferrari, quién salió en defensa del jugador de Universitario. Pese a su pasado vestido de corto y como dirigente en la 'U', trató de tener una postura que representara al jugador peruano, ante los calificativos que tuvo Barcos.

Acabado el partido del último domingo, Hernán Barcos respondió ante la prensa sobre el duelo verbal que tuvo con su colega. El argentino criticó a Valera, aduciendo que no quiso ir a jugar por la selección peruana y que él ha defendido mejor al Perú, siendo extranjero, que él.

Ferrari apuntó contra Barcos

Consultado horas después por lo ocurrido en el Clásico, el director general de la FPF tuvo algo que decir sobre el cordobés. Ferrari Chiabra consideró que cometió un error con sus declaraciones y saludó la actitud de Valera de no caer en el juego y responder de igual manera.

"Yo creo que Barcos se equivoca de muy mala manera, porque Alex Valera evidentemente mantuvo cierta cordura y mantuvo cierto respeto después del partido al no dar ningún tipo de declaración con referencia a lo que dijo Hernán", manifestó.

A los 11 minutos del partido entre Universitario y Alianza Lima, ambos jugadores señalados se enfrascaron en una discusión. El argentino acusó al peruano de faltarle el respeto y por tal motivo arremetió en su contra.

De esta forma, Paolo Guerrero evitó hablar sobre lo que dijo Jean Ferrari acerca de Hernán Barcos y su molestia con Álex Valera. El delantero peruano de 41 años evitó polemizar y responder al directivo de la FPF.