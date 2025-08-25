Extorsionadores amenazan colegio en San Juan de Lurigancho: Exigen el pago de 18 mil soles

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los padres del colegio Rayitos de Sol de la Ugel 05, en San Juan de Lurigancho, denuncian que la institución educativa recibe mensajes extorsivos en los que piden el pago de un fuerte monto de dinero para no atentar contra los alumnos y profesores.

Padres realizan plantón

Según contaron los padres de familia a Exitosa, los criminales exigen el pago de 18 mil soles, en los textos aseguran que de no recibir el pago atentarán contra los alumnos, tutores o profesores del plantel educativo.

Este lunes 25 de agosto se realizó un plantón en los exteriores de la casa de estudios de nivel primario para exigir seguridad y un alto a las extorsiones, ya que las amenazas comenzaron a llegar apenas hace una semana.

Los miembros del centro educativo llegaron con carteles con mensajes que decían: "Mis hijos tienen derecho a estudiar, pedimos resguardo", "Si algo nos pasa será culpa del ministro del Interior, es tan difícil gobernar".

"Queremos seguridad para nuestros niños para que puedan estudiar presencial. Como saben, virtual, si bien es cierto que pueden estudiar, es más difícil para nuestros niños y ahora con el miedo no podemos enviarlos al colegio", solicitó una madre de familia.

Medidas adoptadas por el colegio

Debido a las amenazas el colegio decidió pasar a clases virtuales, con el fin de salvaguardar el bienestar del personal del centro educativo, de los padres y, especialmente, de los alumnos.

Los familiares buscan que los estudiantes vuelvan a la presencialidad, para ello solicitan a las autoridades, al Ministerio del Interior para brindar resguardo policial para que los escolares no vean afectado su avance.

Asimismo, piden al Ministerio de Educación realizar las coordinaciones necesarias para que los estudios de los menores de edad no se vean afectados. Esta exhortación no se da solo para este colegio, sino también para muchos otros que han sufrido atentados, en San Juan de Lurigancho y la capital, y han recepcionado mensajes extorsivos que perjudican el derecho al estudio de los niños, además de poner en peligro sus vidas.

En el caso de este colegio extorsionado, Rayitos del Sol, solo cuentan con 76 alumnos y, según los propios padres de familia la pensión que se da es mínima, por lo que la institución no tiene cómo conseguir el excesivo monto. De esta manera, los padres denuncian que su colegio viene recibiendo mensajes extorsivos en los que exigen el pago de 18 mil soles.