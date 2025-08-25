Alex Valera dejaría Universitario: Delantero se encuentra en carpeta de un grande de Brasil

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario y Alianza Lima empataron 0-0 en una nueva edición del clásico del fútbol peruano el cual tuvo como uno de sus protagonistas a Alex Valera. El delantero crema anotó el único tanto del partido, pero este fue anulado por fuera de juego. Además, sostuvo un fuerte cruce verbal con Hernán Barcos que trascendió hasta finalizar el partido.

Alex Valera en carpeta de un grande de Brasil

Y menos de 24 horas de este encuentro, el nombre del atacante nacional vuelve a ser noticia, pero esta vez desde Brasil. Allí, el periodista Valentin Furlan indicó que el nombre del ex Deportivo Llacuabamba se encuentra en carpeta de uno de los clubes con más historia de ese país y toda Sudamérica.

De acuerdo con el hombre de prensa, Alex Valera habría sido ofrecido al Santos de Pelé el cual atraviesa por un complicado momento en el Brasileirao. El equipo del astro Neymar, del venezolano Tomás Rincón y de otros cracks, se encuentra en la casilla 15 de la tabla de posiciones con 21 puntos, a solo 2 de los puestos de descenso directo.

Por ello, la llegada de un atacante más podría ser de gran aporte para los dirigidos por el argentino Juan Pablo Vojvoda. Además, en el último tiempo clubes de Brasil como Fluminense y Gremio de Porto Alegre han fichado futbolistas provenientes del fútbol peruano con buenos resultados.

🚨 EXCL | O nome de Alex Valera, ponta do Universitario e da seleção do Peru, chegou à mesa do Santos. pic.twitter.com/2igsPfmY7O — Valentin Furlan (@valentinfurlan_) August 25, 2025

"El nombre de Alex Valera, delantero del Universitario y de la selección de Perú, llegó a la mesa del Santos", indicó el periodista brasileño en sus redes sociales.

¿Qué dijo Valera tras la polémica con Barcos?

Como era de esperarse, los medios de prensa abordaron a Alex Valera al finalizar el clásico para conocer sus sensaciones tras su encontronazo verbal con Hernán Barcos que estuvo cerca de pasar a mayores.

Pese a que el 'Pirata' descargó su furia ante las cámaras, el ariete merengue prefirió ser más cauto al asegurar que toda esta controversia quedaba en la cancha y que ya había madurado como para seguir cayendo en provocaciones.

"Parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásicos. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda", expresó.

De esta manera, Alex Valera podría dejar Universitario luego que su nombre sea puesto ne carpeta del Santos de Brasil. El delantero crema es el actual goleador de su club con un total de 10 anotaciones.