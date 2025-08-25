Ejecutivo no teme posible censura del Gabinete tras regreso de Santiváñez: "De ninguna manera", asegura ministro de Trabajo

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció respecto de la reciente designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia. Sobre ello, descartó que el Gobierno tema a una posible censura el Gabinete Ministerial por dicha decisión.

Respaldó regreso de Santiváñez

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no dudó en defender el regreso de Santiváñez al Gabinete Ministerial. Según precisó, el extitular del Mininter será quien lidere la reforma de justicia.

"A veces nosotros pre-juzgamos y cuestionamos antes de ver su desempeño. Yo lo que puedo hacer es invocar a que miremos su trabajo y en base a su desempeño, ustedes puedan hacer las críticas a favor o también algunos cuestionamientos (...) Yo tengo que respaldarlo y ojalá haga un buen trabajo, eso es lo que esperamos todos y ustedes juzgarán", dijo a la prensa, este lunes 25 de agosto.

De tal modo, Maurate evitó responder ante la interrogante de si Juan José Santiváñez quien viene siendo investigado por presuntas irregularidades, puede ser un representante adecuado para ser parte de la reforma de justicia, en el marco de las acusaciones en su contra.

En tal sentido, expresó su deseo en que se pueda realizar una reforma de justicia "buena", debido a que la población estaría en búsqueda de tener una justicia que pueda ser "previsible" y en la que que puedan confiar. "Ojalá algún día podamos tener una democracia buena, instituciones fuertes y sobre todo que toda la población pueda vivir tranquila", precisó.

Cabe mencionar que, Maurate respaldó por completo el retorno del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien en marzo del presente año, fue censurado por el Congreso por falta de idoneidad para ejercer dicho cargo.

Según señaló, no se debe juzgar antes de tiempo, el desempeño que tendrá Santiváñez liderando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Al respecto, pidió ver su trabajo y recién realizar críticas o aportes.

Solicitan que premier explique designación de Santiváñez

El congresista Edward Málaga presentó moción para invitar al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para que acuda al pleno del Parlamento con la finalidad de informar las razones de la designación de Juan José Santiváñez, exministro del Interior censurado, como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

La mayoría de congresistas rechazaron la decisión del Ejecutivo, tomando en cuenta que tan solo en marzo, Santiváñez había sido censurado por el Congreso por su "incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector" del Interior

De esta manera, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, descartó que desde el Ejecutivo se presente un temor ante alguna posible censura por parte del Congreso ante el retorno de Juan José Santiváñez al Gabinete.