Premier Arana no habría decidido el retorno de Santiváñez al Gabinete: "Lo ha tolerado, no le queda de otra", señala Basombrío

Juan José Santiváñez retornó al Gabinete Ministerial para reemplazar a Juan Alcántara en la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Su regreso se da pese a que fue censurado del Ministerio del Interior por cuestionamientos durante su gestión. Ello ha generado diversas opiniones en el ámbito político, al respecto en diálogo con nuestro medio el exministro del Interior Carlos Basombrío brindó su punto de vista.

Designación decidida por Dina Boluarte

En conversación con Exitosa, Carlos Basombrío, exministro del Interior, indicó que el premier Eduardo Arana no habría estado involucrado en el regreso de Juan José Santiváñez dentro del Gabinete, sino que esta decisión sería propia de la presidenta Dina Boluarte. "Lo ha tolerado porque no le queda de otra", comentó.

"Tenía un cargo bien remunerado en el papel no tan poderoso y los ministros desfilaban ahí. El premier Arana en dos o tres oportunidades lo llamó y le dijo: "El que manda aquí soy yo". Evidentemente, él (Eduardo Arana) no tomó ninguna decisión como le correspondería por ser ministro para el regreso de Santiváñez. Lo ha tolerado, lo ha aceptado porque no le queda otra", manifestó Carlos Basombrío.

Además, sostuvo que en el Gobierno de Dina Boluarte ya no existen el tipo de personas "que se ponen los pantalones y dicen las cosas se hacen derecho o no se hacen". En esa misma línea, anheló que en el futuro Gobierno sí lo haya. "Ministros que se respeten así mismos", acotó.

En tal sentido, el exministro del Interior señaló que existe un deterioro de la función ministerial en el marco de un deterioro global de las instituciones. "Ya empezó con Castillo. Entornillados porque tienen pavor porque jamás hubieran tenido la función sino fuera porque Dina Boluarte los puso en un cargo que (...) en la mayoría de los casos era mayor a su capacidad", remarcó.

Gestión anterior

También, opinó sobre la cifra de fallecidos en el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF) como los casos de Pataz en Trujillo o el crecimiento de las extorsiones y homicidios en Lima, que se registraron cuando Santiváñez era ministro del Interior.

"No fue mala, fue pésima y encima llena de mentiras. Una de ellas por ejemplo sostuvo que el SINADEF estaba atribuyendo como homicidio lo que eran accidentes de tránsito", puntualizó Basombrío

